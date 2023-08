Si no surge otro imprevisto en su camino, la Tesla Cybertruck iniciará a fabricarse este mismo año, si bien la producción en masa se hará esperar hasta el siguiente. Debido a la cercanía de tan importante suceso, Elon Musk aprovechó su cuenta de Twitter (X) para mostrar la versión que, muy probablemente, recibirán sus afortunados propietarios.

"¡Acabo de conducir la candidata a producción de la Cybertruck en la Gigafactory de Tesla en Texas!", comentó el magnate. Ahora bien, hay que analizar bien sus palabras. Elon Musk, de momento, tampoco está del todo seguro si esta es la versión que veremos circulando en las calles muy pronto. Debido a que todavía quedan varios meses antes de iniciar la fabricación, no se puede descartar que ocurran algunos cambios.

Sin embargo, cualquier modificación a la Tesla Cybertruck que ocurra en esta etapa de su desarrollo debe ser menor. Por lo tanto, la unidad que condujo Elon Musk es, al menos, muy cercana a la que versión final definitiva.

La compañía ya había avisado a sus proveedores que la candidata a producción de la Tesla Cybertruck estaría lista en algún punto de agosto. Esto con la intención de tener todo listo para comenzar la fabricación de las primeras unidades. Y es que tienen el objetivo de celebrar un primer evento de entregas durante el tercer trimestre de 2023. Específicamente, a finales de septiembre.

Desafortunadamente, Elon Musk no ahondó en detalles ni novedades de la Tesla Cybertruck candidata a producción. La foto, además, no nos permite apreciar el interior, una sección que genera mucha curiosidad a los compradores. ¿La razón? Por algún motivo, el fabricante ha intentado mantener en secreto los cambios realizados en el habitáculo. No siempre ha tenido éxito, eso sí…

Los cambios más recientes en la Tesla Cybertruck

El pasado marzo, durante el Investor Day, Tesla exhibió una Cybetruck en el lugar del evento. Algunos curiosos se acercaron hasta lograr fotografiarla desde todos los ángulos posibles. Debido a que el exterior ya es más que conocido, enfocaron sus lentes en el interior.

La gran novedad que saltó a la vista es la incorporación del nuevo volante Yoke. Pese a mantener un carácter deportivo, adopta una forma convencional para facilitar el manejo.

Por otro lado, la Tesla Cybetruck presumirá un completo sistema de infoentretenimiento conformado por dos paneles. Está inspirado, de hecho, en el del Tesla Model S y Model X. En la parte delantera, justo al centro, se ubica una pantalla de gran tamaño desde la cual será posible controlar prácticamente todas las funciones del vehículo. Los pasajeros de la parte trasera, por su parte, podrán interactuar con una segunda pantalla; igualmente de dimensiones considerables.

Respecto al exterior, recientemente tuvimos un ligero vistazo al maletero delantero. Al igual que otros vehículos eléctricos, la ausencia de un motor de combustión permite ofrecer un espacio de almacenamiento adicional en el frontal. No obstante, apenas en junio pudimos observar el de la Tesla Cybertruck. Aunque las fotografías no son tan claras como nos gustaría —se capturaron sin autorización, por supuesto—, no queda duda de que es enorme.

Otro enorme cambio ya confirmado por fuera es que la Tesla Cybetruck no tendrá manecillas para abrir sus puertas. Entonces, ¿cómo podremos acceder a la pickup? Tendrá un sistema de apertura automatizado. Cuando el propietario esté cerca, las puertas se abrirán de manera automática. El propio Elon Musk considera esta novedad como una "obra maestra".

Desde luego, la automotriz aún tiene pendiente dar a conocer todas las características del modelo de producción, incluyendo su precio final. Aunque no lo creas, ese dato todavía está bajo llave. Seguramente, a lo largo de las próximas semanas, Elon Musk y sus dirigidos informarán todo sobre la versión final de la Tesla Cybetruck. Ya con el diseño terminado, podrán enfocarse en cumplir la meta de fabricar 375.000 unidades al año.

