La historia del monstruo del Lago Ness se ha convertido en una de las más icónicas de la criptozoología. Aunque el siglo XX estuvo lleno de testimonios y supuestas fotos que retrataban a Nessie, lo cierto es que nunca ha terminado de probarse con certeza esta historia. Después de todo, las imágenes publicadas donde se ve al ser acuático no son mejores que los vídeos de supuestos ovnis que pululan por internet.

Sin embargo, la esperanza suele ser lo último en perderse. Por esta razón, un grupo de investigación se puso manos a la obra durante este pasado fin de semana para desentrañar el misterio. Ya ha sido catalogada como la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness en cincuenta años, y no han escatimado en tecnología para hacerlo.

El operativo contó con casi 300 miembros, quienes se sumaron a la operación que fue denominada como The Quest. A partir de este momento, cada quien se posicionó en puntos específicos del lago. Algunos dentro, en embarcaciones, mientras que otros se quedaron en la orilla, vigilantes ante cualquier movimiento. Asimismo, se desplegaron drones equipados con cámaras infrarrojas e hidrófonos, los cuales peinaron la zona en búsqueda del mítico Nessie.

Además de los miembros de la operación, otras personas se incluyeron de forma autónoma. Muchos de ellos reportando los momentos vividos durante la búsqueda más importante del monstruo del Lago Ness.

El monstruo del Lago Ness continúa siendo un misterio

Un subidón de energía y emoción se apoderó del equipo cuando, en un momento, se escuchó un borboteo característico al fondo del Lago Ness. Alan McKenna, líder del proyecto, asegura que en aquel instante muchos se apresuraron a confirmar que las grabadoras estuviesen funcionando. Ahora, el hombre sostiene que hay mucho material por revisar, aunque no hay ningún resultado concluyente sobre la existencia de Nessie.

Lamentablemente para el equipo, la climatología de la zona no ayudó al operativo para encontrar al monstruo del Lago Ness. Además de unas olas inusualmente agitadas, la lluvia comenzó a ser un problema. Esta, además de impedir la correcta visibilidad, se convertía en una cortina de ruido para los drones con el equipo acústico.

El operativo de búsqueda llega como resultado de la unión entre el equipo de investigación Loch Ness Exploration y el Centro del Lago Ness. Aunque no se ha revelado la existencia del mítico ser, todavía es muy temprano para cerrar el caso. No obstante, al tratarse de un ser mitológico a la altura del Yeti y similares, no deberíamos hacernos demasiadas ilusiones.

Eso sí, a diferencia de este último, los registros de avistamiento de Nessie se remontan al año 564 d.C. Aquel momento de la historia quedaría marcado por el reporte de un monje irlandés, quien escribió sobre el ataque de un animal misterioso en el cuerpo de agua. A partir de ese momento, el lugar se llenó de un velo de misterio que perdura a día de hoy, y el cual suma más de 1.000 avistamientos.

