Algo muy curioso está sucediendo con Suits, la serie que se emitió originalmente en el canal de cable USA Network entre 2011 y 2019. Al igual que The Office, está teniendo una segunda vida —mucho más saludable que la primera— en plataformas de streaming. De hecho, se ha convertido en la serie no original de Netflix más vista. Por encima, incluso, que El abogado del Lincoln. Se ha mantenido durante tres semanas seguidas como el contenido más visto y la número trece de toda la historia en la plataforma. Esto ha generado un interés descomunal en la producción, una posible nueva temporada y sobre todo: ¿por qué fue cancelada?

¿Qué pasó con Suits? Es una pregunta sensata considerando la calidad de la producción, su reparto y sobre todo su trama. ¿Cómo es posible que la hayan cancelado? La respuesta tiene que ver con contratos de sus actores, pero sobre todo, en el hecho que en 2017 las cosas eran muy distintas a 2023.

2017 fue uno de los años de mayor número de series nuevas. Tres antes que llegara la pandemia, los estudios no tenían muchos de los problemas a los que se enfrentan ahora. Había mucho más de donde elegir, e incluso se atravesaba una saturación de contenidos de muy buena calidad. La competencia no solo se centraba en plataformas de streaming y los intereses de las audiencias son diferentes a los actuales.

Y fue en 2017 cuando los creadores de la serie se vieron enfrentados a dos problemas muy grandes. Por un lado, tuvieron que renegociar contratos con varios de los actores principales. El reparto tenía contratos hasta el final de la séptima temporada, y eso puso mucho estrés financiero sobre la serie. El estudio no parecía estar urgido por más audiencias y había bastantes producciones alternativas de donde elegir.

Finalmente, los creadores de Suits consiguieron negociar dos temporadas más. La octava constaría de los tradicionales 16 episodios de la serie, y una última, la novena, de 10 episodios más, con la que concluirían la producción. Junto a eso, y aprovechando el éxito que atravesaban, se planeó un spin-off —con Gina Torres repitiendo su personaje de Jessica Pearson—que llegó a estrenarse, pero fracasó.

La salida de Meghan Markle y Patrick J. Adams de Suits

Pero en paralelo sucedió algo que ni los creadores, ni gran parte del reparto, ni el estudio se imaginaron. Meghan Markle anunció su boda con el Principe Enrique, y eso significó que la actriz dejaría la serie y uno de los arcos argumentales principales se cortaría de raíz.

Y ese fue uno de los motivos por los cuales otro de los actores principales, Patrick J. Adams (Mike Ross) también decidió dejar la serie. En una entrevista a The Hollywood Reporter, explicó que sentía que era hora de buscar nuevos proyectos y regresar a Los Ángeles, donde vive con su esposa, la actriz y directora Troian Bellisario (Pretty Little Liars Freeform). Suits se grababa en Toronto, Canadá.

Con la salida de Meghan Markle y Patrick J. Adams de Suits, quedaban dos temporadas con un reparto reducido que introdujo nuevos personajes para reponer la pérdida de dos de sus actores principales. Eso parece que redujo la atención de las audiencias, con caídas en los ratings de los cuales la serie no pudo recuperarse.

El episodio final de Suits, emitido el 25 de septiembre de 2019, atrajo menos audiencias que el final de la séptima temporada, y ligeramente superior al final de la octava. Ya no había vuelta atrás, la serie definitivamente acabó.

¿El interés renovado en Suits hará que la serie vuelva?

Pero con la segunda vida de Suits, con audiencias mucho mayores a las de sus emisiones originales en USA Network, las conversaciones sobre un reboot, o un revival de la serie son inevitables. ¿Es posible producir una décima temporada con los actores originales? ¿Quiénes volverían? ¿Están interesados en Netflix?

Recientemente, uno de los creadores de la serie, Gene Klein, comentó que está abierto a realizar una nueva temporada. "Sí, estoy esperando que llegue esa llamada, sobre todo en estas épocas de reuniones", dijo.

No necesariamente será fácil. Coordinar a todos los actores principales de la serie para una temporada más, con contratos temporales que no garantizan más que un puñado de episodios, no es necesariamente interesante. Aunque Gabriel Macht (Harvey Specter) no ha participado en más proyectos tras la conclusión de Suits, el resto del reparto es bastante activo.

Será cuestión de tiempo para saber si hay el interés suficiente del lado de las audiencias y del lado de Netflix o alguna otra plataforma de streaming, para saber si hay, o no, una reunión.

