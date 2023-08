La entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA) trae nuevos cambios al funcionamiento de las principales redes sociales en Europa. En esta oportunidad, le ha tocado el turno a Instagram, que permitirá desactivar sus algoritmos de recomendación de contenido en sus principales secciones.

¿Esto qué significa? Que, en adelante, los usuarios podrán ver solamente Reels e historias de las cuentas a las que siguen y en orden cronológico, de más nuevas a más antiguas. Así lo explicó Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, a través del blog oficial de la compañía.

Pero esto no es todo, puesto que la búsqueda dentro de Instagram también se verá afectada por la desactivación de los algoritmos. De acuerdo con los de Menlo Park, a partir de ahora las personas verán resultados directamente relacionados con las palabras que ingresen en el buscador, sin ningún tipo de personalización basada en el contenido visto previamente o en sus intereses.

Vale mencionar que estos cambios vinculados con la DSA no son exclusivos de Instagram, sino que también aplican a Facebook. Además, las nuevas opciones son prácticamente idénticas a las que anunció TikTok para sus usuarios en el viejo continente. No olvidemos que la app de vídeos de ByteDance también prometió que su algoritmo sería de uso opcional en Europa para acogerse a lo establecido por la nueva legislación.

Instagram y Facebook dejarán de mostrar contenidos seleccionados por sus algoritmos

Que Meta incorpore la opción de no mostrar contenidos de Instagram y Facebook rankeados por sus algoritmos, no significa que llegue activada de forma predeterminada. Por cómo está fraseado el anuncio, todo indica que los usuarios tendrán que desactivar los algoritmos de forma manual.

De todas maneras, no deja de ser un anuncio muy importante y que seguro ayudará a que la experiencia con estas plataformas sea más amigable. Instagram ha sido motivo de controversia en varias oportunidades en el pasado por el funcionamiento de sus algoritmos. En especial, por lo invasivo del contenido recomendado basándose en el comportamiento de los usuarios en la app. Pero también por otras situaciones verdaderamente alarmantes, como la promoción de redes de usuarios vinculados con la pedofilia.

Es cierto que Instagram decidió traer de vuelta el orden cronológico para las publicaciones en su feed principal. Sin embargo, más de un año después esta opción todavía no se encuentra disponible para todos sus usuarios. Además, la función no eliminaba por completo el contenido que la red social podía considerar relevante para ti, por más que fuera de cuentas no seguidas.

Las nuevas pautas establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA) ahora permitirán que, al menos en Europa, quienes pretendan ver solo Reels e historias de sus seguidos, o tener una experiencia más pura con la plataforma, puedan lograrlo.

"Es fundamental que la DSA ahora mantenga su primacía sobre las leyes nacionales existentes y nuevas, para proteger la claridad que ha creado para los servicios, manteniendo la coherencia en la forma en que las empresas tecnológicas deben rendir cuentas y preservando la forma armoniosa en que las personas experimentan nuestras plataformas en toda la región". Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta.

Vale mencionar que, en adelante, Instagram y Facebook también simplificarán sus herramientas para reportar contenido ilegal o dañino. Y también se ofrecerá más información cuando las funciones de una cuenta se vean limitadas, o cuando se censuren ciertos contenidos por violar leyes locales.

