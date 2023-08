¿Puede Emma Stone regresar como Gwen Stacy y sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel? Un cambio de peinado y una publicación en Instagram han comenzado a desatar teorías sobre esta posibilidad entre los fanáticos de Spider-Man. En especial, desde que Marvel Studios se arrojó de cabeza al multiverso y logró, por ejemplo, reunir a los arácnidos de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en Spider-Man: Sin camino a casa.

Días atrás, la estilista Mara Roszak compartió una foto de Emma Stone, ahora rubia y con un renovado corte de cabello. La publicación no pasó desapercibida y el público inmediatamente señaló que el nuevo look de la actriz era prácticamente idéntico al de Gwen Stacy en Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Especialmente durante los primeros minutos de la producción animada.

Por lo pronto, es imposible saber si el cambio de apariencia de Emma Stone se vincula a un hipotético regreso como Gwen Stacy, ahora como parte del UCM, o si es pura casualidad. De todas maneras, el público ya ha comenzado a ilusionarse ante la ínfima posibilidad de que vuelva a interpretar al interés amoroso del Spider-Man de Andrew Garfield; o que, por más que solo sea un fan service descarado, haga algún cameo que ayude a cerrar la brecha entre los proyectos de Sony y Marvel Studios vinculados con el Hombre Araña.

¿Marvel piensa traer de regreso a Emma Stone como Gwen Stacy?

Gwen Stacy en Spider-Man: Cruzando el Multiverso y la nueva apariencia de Emma Stone

La muerte de Gwen Stacy es uno de los sucesos que moldea la historia de Peter Parker como Spider-Man. Algo que no solo hemos visto en los cómics, sino también en el cine. En The Amazing Spider-Man 2, la tragedia golpeó al arácnido cuando intentó sin éxito salvar a la joven, interpretada por Emma Stone.

El evento luego se trasladó como referencia al Universo Cinematográfico de Marvel y entregó uno de los momentos más emotivos de Spider-Man: Sin camino a casa, cuando el Peter Parker de Andrew Garfield rescató a MJ (Zendaya), quien se precipitaba hacia su muerte en un modo similar al de Gwen Stacy.

Ahora bien, ¿tiene lógica pensar que Marvel esté planeando revivir a la Gwen Stacy de Emma Stone? Está claro que una foto en Instagram con la actriz de rubia no es suficiente para confirmarlo o descartarlo. Sin embargo, es una realidad que los de Kevin Feige no han tenido pudor en revivir personajes ya fallecidos. Sucedió con el Agente Coulson, con Gamora y hasta con Nick Fury, por nombrar los casos más conocidos.

Las posibilidades

Con el multiverso y las variantes dominando los argumentos del Universo Cinematográfico de Marvel desde la fase 4, seguramente el estudio tenga excusas de sobra para jugar con la idea. Andrew Garfield ya ha dejado en claro que cree que una nueva película de Spider-Man con él como protagonista se realizará en algún momento. Y allí tal vez resida una de las claves para soñar con Emma Stone regresando como Gwen Stacy, aunque más no sea como una versión alternativa de la que ya vimos en la gran pantalla.

Pero esta podría no ser la única posibilidad. No olvidemos que Spider-Man: Cruzando el Multiverso incluye referencias visuales tanto de la trilogía original del Hombre Araña, de Sam Raimi, como de las dos películas de The Amazing Spider-Man. Por ello, antes planteábamos que traer de vuelta a Emma Stone como Gwen Stacy podría ser un recurso útil para cerrar la brecha entre Sony y el UCM.

Además, aún no hemos visto una adaptación live action de Spider-Gwen. Entonces, ¿por qué no ilusionarse con que suceda de la mano de Emma Stone? Hoy son puras especulaciones, claro está. Si la talentosísima actriz reaparece en el futuro como Gwen Stacy, ojalá no sea con un cameo mal aprovechado. Ya sucedió con John Krasinski como Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y esperemos que nunca se repita.

