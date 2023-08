Hoy se celebra el día mundial del videojuego, y qué mejor oportunidad para festejarlo que haciendo con una consola de nueva generación. Si tenías pensando dar el salto y comprar una nueva consola, estás de enhorabuena porque la PlayStation 5 tiene un descuentazo en su versión estándar. ¿Lo mejor de todo? Ya no hay problemas de stock, y la puedes tener mañana mismo en casa.

Lejos han quedado los días en los que comprar una PS5 era tarea imposible. Actualmente, es bastante sencillo hacerte con una consola a su precio oficial, después de meses (y años) teniendo que desembolsar casi 1000 euros por hacerte con un pack como única opción si querías una consola. Juegos que no te interesan, o accesorios a los que los retailers no daban salida, se integraban en muchos packs para inflar su precio. Eso ha cambiado, ahora hay PlayStation 5 de sobra, y con ofertas como las que te traemos hoy.

Y no solo consolas. También hay disponibilidad de muchos de los accesorios de la PS5, como el dock de carga de los mandos, los auriculares oficiales o el deseado DualSense Edge. Antes era prácticamente imposible hacerte con uno de ellos si no estabas pendiente del stock, pero ya no hay ningún problema. Además, en pocos meses saldrán nuevos accesorios, como la PlayStation Portal o los nuevos auriculares. Y no te olvides que, si lo tuyo es la VR, también hay stock de las PS5 VR2.

Comprar PS5 en Amazon Experimenta cargas rápidas gracias a una unidad de estado sólido (SSD) de alta velocidad, una inmersión más profunda con retroalimentación háptica, gatillos adaptables y audio 3D, además de una nueva generación de juegos de PlayStation. PS5 estándar (-100€)

