Un dato peculiar se ha desprendido de la presentación de los resultados financieros del primer semestre de 2023 de CD Projekt RED. Desde el estudio polaco afirmaron que Phantom Liberty, que se estrena en septiembre, será la única expansión de Cyberpunk 2077, y que no piensan volver a trabajar con este juego.

Así lo aseveró Adam Kiciński, CEO de la compañía, quien ratificó que no habrá otros DLC dedicados a Cyberpunk 2077. Una decisión que supuestamente estaría fundamentada desde lo técnico y que no se relacionaría con su desastroso lanzamiento a fines de 2020.

Consultado sobre qué cifras de ventas de Phantom Liberty serían necesarias para convencerles de avanzar con más expansiones de Cyberpunk 2077, el ejecutivo fue tajante. "La decisión ya está tomada. Como anunciamos, no vamos a hacer una segunda o tercera expansión; esta es la única expansión del juego. No tiene nada que ver con lo satisfechos que estemos con las ventas; más bien, es una decisión técnica. Esta es la última vez que trabajamos con REDEngine. En el futuro previsible trabajaremos con Unreal Engine de Epic Games, y esta fue una de las razones detrás de nuestra decisión", aseveró.

Así que después de Phantom Liberty, arrivederci Cyberpunk 2077.

Qué sucederá con Cyberpunk 2077 después de Phantom Liberty

Para algún que otro despistado, la mención a REDEngine corresponde al motor gráfico propietario que históricamente ha utilizado el estudio polaco en sus juegos. Este pasará pronto a retiro y será reemplazado por Unreal Engine 5. En octubre de 2022, la compañía anunció que Project Canis Majoris, un nuevo juego de The Witcher —desarrollado por terceros e independiente de la próxima trilogía conocida como Project Polaris—, utilizará la tecnología de Epic Games.

Que CD Projekt Red no piense expandir Cyberpunk 2077 más allá de lo que ofrezca en Phantom Liberty, no significa que abandone por completo esta propiedad intelectual. El año pasado la compañía anunció el desarrollo de una secuela, aunque evitó brindar mayores detalles al respecto. Por lo pronto, solo se sabe que la iniciativa se conoce internamente como Project Orion y, tomando los comentarios de Kiciński, todo hace pensar que su desarrollo se realizará en Unreal Engine 5.

Dicho esto, los planes en torno a llevar el universo Cyberpunk más allá del videojuego original todavía generan dudas. Tengamos en cuenta que, si bien parte del equipo a cargo de Cyberpunk 2077 continuará dedicado a brindar soporte a Phantom Liberty tras su lanzamiento, otros integrantes pasarán a trabajar en Polaris, la citada trilogía de The Witcher que CD Projekt pretende publicar completa en un lapso de 6 años.

Además, una porción de los desarrolladores de Cyberpunk 2077 se enfocará en Hadar, una nueva propiedad intelectual sobre la que los polacos aún no revelan demasiado. Y no olvidemos que en julio la compañía inició un proceso gradual de despidos que, según Kiciński, se completará durante el primer trimestre de 2024.

Una marca difícil de borrar

Como hemos mencionado anteriormente, Cyberpunk 2077 ya no es el desastre que fue en su lanzamiento. El juego maduró a partir de las actualizaciones y ofrece una experiencia realmente interesante. De hecho, en octubre de 2022 ya había vendido más de 20 millones de copias y promediaba 1 millón de jugadores diarios en Steam.

Pero es evidente que el fiasco inicial ha dejado una marca. Desde CD Projekt RED sostienen que muchas de las críticas contra el juego fueron injustas. Pero que Phantom Liberty llegue solo a las consolas de última generación, y no a la PS4 y Xbox One, deja en claro que la compañía no quiere tropezar dos veces con la misma piedra.

Phantom Liberty será lo último que veamos de Cyberpunk 2077 como tal. Puede que algún día los polacos regresen a esta propiedad intelectual para expandir la franquicia, pero está claro que hoy no es prioridad. Y parece que no lo será en el corto o mediano plazo.

