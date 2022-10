CD Projekt RED, de forma paulatina, ha ido recuperando su reputación después de tropezar estrepitosamente con Cyberpunk 2077. Una vez que han dado vuelta de hoja a la complicada situación, no sin antes resolver la mayoría de problemas del mencionado juego, el estudio polaco ya mira hacia un nuevo horizonte. Este martes, presentaron su ambicioso plan a futuro, que contempla el desarrollo de múltiples proyectos de sus exitosas franquicias, incluyendo The Witcher.

El pasado marzo, CD Projekt RED anunció que se encontraba trabajando en un nuevo The Witcher. No obstante, no es el único en camino. En total, los de Polonia preparan hasta cinco nuevos juegos de la franquicia, dentro de los cuales se incluye una nueva trilogía que continuará los eventos de The Witcher 3: Wild Hunt.

Vamos en orden. El juego de The Witcher más próximo, que internamente es conocido como "Project Sirius", será desarrollado por The Molasses Flood, el estudio de CD Projekt RED ubicado en Boston, Estados Unidos. No obstante, estará supervisado por los polacos. Actualmente se encuentra en fase de pre-producción, así que todavía le queda mucho trabajo por delante.

Posteriormente entra en escena la nueva trilogía de The Witcher, cuyo desarrollo corre a cargo de CD Projekt Red. Internamente se le conoce como "Project Polaris" y, al igual que el proyecto anterior, está en etapa de pre-producción con más de 150 empleados involucrados. Lo más interesante es que la compañía planea lanzar los tres títulos en un periodo de seis años. Por lo tanto, suponiendo que no se atraviesa ningún obstáculo en el camino, tendríamos una entrega cada dos años. ¿A partir de cuándo? Esa sigue siendo la gran incógnita.

El tercer y último proyecto relacionado con The Witcher es "Project Canis Majoris", que será desarrollado por un estudio tercero. Lo único que han informado de esta propuesta es que es una aventura RPG que prioriza el apartado narrativo, y que se ambienta en un mundo abierto.

El futuro de CD Projekt RED más allá de The Witcher

No obstante, CD Projekt RED no solo tiene la mira en The Witcher. La compañía al fin confirmó que Cyberpunk 2077 tendrá una continuación desarrollada por el estudio principal. "La secuela de Cyberpunk 2077 probará el poder y potencial completo del universo Cyberpunk", mencionan. Eso sí, parece que a este proyecto todavía le falta muchísimo tiempo para ver la luz.

Lo anterior no significa, sin embargo, que se olvidarán por completo de Cyberpunk 2077 hasta tomar el proyecto de la secuela. De hecho, su plan es lanzar la expansión Phantom Liberty en algún punto de 2023. Hay más de 350 empleados participando en su desarrollo, así que difícilmente sufrirá un retraso.

Para finalizar, en CD Projekt RED son conscientes de que, pese a tener dos franquicias bastante populares, no pueden depender enteramente de ellas para siempre. Debido a lo anterior, están preparando una tercera propiedad intelectual. Le conocen como "Project Hadar" y será totalmente independiente de The Witcher y Cyberpunk. Señalan que está en incubación desde finales de 2021 y, de momento, un pequeño número de personas están a cargo de su fase de concepto.

Sin lugar a dudas, la estrategia de CD Projekt RED es sumamente ambiciosa. ¿Habrán aprendido del fiasco inicial de Cyberpunk 2077 para no volverlo a repetir? Eso es lo que todos esperamos…