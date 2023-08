La aventura del famoso entrenador estadounidense llegó a su fin con la tercera temporada. Al menos, ese fue el mensaje que había transmitido la producción detrás del éxito de Apple TV+. Sin embargo, el discurso está empezando a cambiar. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Declan Lowney, quien lideró los episodios finales, dejó entrever que Ted Lasso podría continuar con una cuarta temporada.

"Todos sabían que era el final, pero también es el final por ahora", comentó Lowney. El creativo avisó, no obstante, que de existir una cuarta temporada de Ted Lasso, no esperemos que llegue pronto. En este momento, no tiene una propuesta narrativa, ni mucho menos un guion para emprender una secuela.

"Pasarán dos o tres años antes de que suceda algo, si es que ocurre…

Analizando el tema, Ted Lasso se convirtió en una de las producciones estandarte de Apple TV+. Sus excelentes críticas provocaron que más personas se suscribieran al servicio solo para ver la aventura del personaje de Jason Sudeikis dirigiendo a un equipo del fútbol inglés, el AFC Richmond.

Ahora bien, si algo está casi garantizado en la industria del vídeo en streaming —y del entretenimiento en general—, es que cuando una franquicia funciona, se le saca el máximo provecho. A veces, tristemente, de manera desproporcionada.

Es probable, entonces, que las mentes maestras detrás de Ted Lasso, con previa luz verde de Apple, estén pensando cómo pueden hacer realidad la cuarta temporada. Afortunadamente, la narrativa de la serie se presta para seguir adelante.

El propio Lowney reconoce que Ted Lasso es la serie más importante en la que ha trabajado. No solo por la prioridad que le dio Apple, sino también por la repercusión que generó desde sus primeros episodios. Recordemos que, a lo largo de sus tres temporadas, recibió una notable cantidad de nominaciones a los Premios Emmy. Durante 2021 y 2022, por ejemplo, presumió el galardón de "Mejor serie de comedia".

Ted Lasso tiene todo para volver en una cuarta temporada

Así pues, en Apple TV+ cuentan con argumentos sólidos para respaldar la cuarta temporada de Ted Lasso. Desde luego, hay que cuidar las formas. Como se dijo anteriormente, existen compañías que, con tal de obtener el máximo beneficio de un producto de entretenimiento exitoso, descuidan su valor y terminan arruinándolo. Ejemplos sobran.

Sin duda, será interesante ver si Apple realmente tiene la intención de mantener viva a Ted Lasso, ya que sería la primera vez que toman una decisión como esta. Es decir, continuar una serie ya "finalizada" debido a su gran popularidad.

Apple TV+ es una plataforma relativamente joven si la comparamos con otras, así que todavía les queda enfrentar un buen número de escenarios complejos que pueden marcar el porvenir del servicio y de franquicias específicas. Los de Cupertino, por lo tanto, deberán tener mucho cuidado al momento de aprobar proyectos que prolonguen la vida de una serie exitosa.

Otro punto que tendrán que analizar con relación a la cuarta temporada de Ted Lasso es la agenda de los actores. Aunque en Apple TV+ pretendan producir más episodios, están sujetos al calendario de Jason Sudeikis y compañía. Tan solo la tercera temporada tuvo que lidiar con la situación de Juno Temple, quien solo tenía algunos días para grabar todas sus escenas.

