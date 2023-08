Tal como indicaban todos los rumores y filtraciones surgidas desde el año anterior, Call of Duty: Modern Warfare 3 será la próxima entrega del popular shooter de Activision. La compañía finalmente lo hizo oficial, comunicando, además, su fecha de lanzamiento. Será a partir del 10 de noviembre cuando podrás disfrutar la nueva aventura bélica en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Desafortunadamente, el resto de detalles quedarán reservados para un momento posterior. Por ahora, Activision solo ha compartido un breve teaser, el cual confirma que el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 3 es responsabilidad de Sledgehammer Games. Dicho estudio ya tiene experiencia de sobra con la franquicia, pues en el pasado hizo juegos como Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: WWII y, más recientemente, Call of Duty: Vanguard.​

Así pues, es la primera vez que Infinity Ward no está cargo de un título de la saga Modern Warfare. Era una situación previsible, pues el equipo con sede en California terminó el desarrollo de Modern Warfare 2 (2022) apenas el año anterior. Por lo tanto, no tenían el tiempo suficiente para tomar las riendas de la tercera entrega.

De hecho, en un principio se pensaba que no habría un nuevo Call of Duty durante el presente año. En febrero de 2022, un reporte de Bloomberg anticipó un cambio de rumbo notable en la estrategia que sostiene la franquicia. Supuestamente, Activision no estaba conforme con los últimos lanzamientos de su first person shooter y había decidido darle más tiempo a los estudios para entregar productos de mejor calidad.

No obstante, Activision no tardó mucho tiempo en pronunciarse, asegurando que su hoja de ruta seguía contemplando lanzar juegos free-to-play y premium de Call of Duty durante los siguientes años. La rumorología cambió nuevamente a principios de este año. Bloomberg, de nueva cuenta, informó que el Call of Duty de 2020 sería una expansión de pago de Modern Warfare 2.

No sabemos si Activision realmente contempló postergar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3 o si en algún momento se concibió como una expansión; el hecho es que ahora estamos ante otra propuesta premium —a precio completo— que incluirá la habitual campaña y la experiencia multijugador.

Si hacemos caso a los rumores previos, la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 3 continuará justo donde nos dejó el título anterior. Es decir, con un grupo terrorista a punto de cometer un atentado en un vuelo. Sería una reimaginación de aquella polémica misión "No Russian" del Modern Warfare 2 de 2009.

Respecto a su multijugador, se espera que añada los mapas más emblemáticos de la trilogía original. Escenarios como "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" o "Quarry" estarían de vuelta. Por supuesto, todavía está pendiente la confirmación.

Activision y Sledgehammer Games planean presentar todas las novedades de Call of Duty: Modern Warfare 3 durante las próximas semanas. Pronto saldremos de dudas…

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente