Si bien diversos reportes apuntaban a que no habría un nuevo Call of Duty durante 2023, la situación ha dado un giro total. De acuerdo a Jason Schreier, periodista de Bloomberg y quien previamente había adelantado la ausencia de la franquicia este año, Activision finalmente sí apostará por el habitual lanzamiento anual del popular first person shooter. Eso sí, será ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados.

En la última época, los nuevos Call of Duty suelen despegarse narrativamente de la entrega inmediata anterior. En 2022, por ejemplo, pudimos disfrutar Modern Warfare 2, mientras que un año antes habíamos hecho lo propio con Vanguard. En 2020, además, debutó Black Ops Cold War. Evidentemente, ninguno de ellos está conectado entre sí.

No obstante, siempre según la información de Schreier, en 2023 veremos un cambio de tendencia. Activision, en concreto, planea lanzar una especie de continuación de Modern Warfare 2, pero sin ser propiamente Modern Warfare 3.

El mencionado periodista se refiere al nuevo Call of Duty como una «expansión» de Modern Warfare 2. Aparentemente, heredará todos los mapas y modos de juego del multijugador actual, y agregará un buen puñado de nuevos contenidos, incluyendo una nueva campaña, para justificar su precio. Por lo tanto, Activision no lo comercializará como un DLC, sino como una entrega premium a precio completo.

«Se planeó que la expansión fuera grande, con una campaña para un jugador y varios mapas multijugador, y finalmente se transformó en un lanzamiento completo», menciona Schreier. Ojo, esta no es la primera vez que escuchamos información sobre el tema. El año pasado, la misma fuente compartió un reporte similar. La diferencia es que, en aquel momento, no se conocía lo del precio completo.

Si todo transcurre conforme a lo planeado, el Call of Duty de 2023 estará disponible durante el otoño, cumpliendo así con la temporada de lanzamiento frecuente de la franquicia. Eso sí, por ahora no se conoce su nombre. Es probable que lleve consigo el título Modern Warfare 2, pero acompañado de un subtítulo para diferenciarlo del título previo.

Infinity Ward no está detrás de la expansión de Call of Duty: Modern Warfare 2

Otro tema interesante es que, a diferencia de Modern Warfare 2, el desarrollo de la extensión no está a cargo de Infinity Ward, sino de Sledgehammer Games.

Este cambio repentino de estrategia, por supuesto, ha tomado por sorpresa a los empleados del mencionado estudio. Su objetivo, en un principio, era crear un contenido descargable. Pero el proyecto se transformó en un título completo con el mismo periodo de tiempo para terminarlo.

Schreier indica que Sledgehammer Games ya enfrentó una situación simular durante el desarrollo de Call of Duty: Vanguard. No tuvieron el tiempo suficiente para plasmar todas sus ideas, y el resultado final ya lo conocemos. Vanguard no cumplió con las expectativas, ni siquiera en términos de ventas.

Veremos si su trabajo escala varios peldaños de calidad, pues la saga Modern Warfare es, por mucho, la más querida por los fans y, también, la más preciada de Activision en el ámbito económico.

Desde luego, igualmente será interesante observar la reacción de los jugadores cuando se presente la extensión de Call of Duty: Modern Warfare 2, ya que ahora todos sabemos que originalmente era un DLC.

Si Activision sigue el calendario de años anteriores, el próximo Call of Duty debería ser presentado a mitad de año. Quizá, incluso, aprovechando escenarios como el Summer Game Fest o el E3 2023.

