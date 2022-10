A finales de febrero, Bloomberg dio a conocer una noticia totalmente inesperada para la industria de los videojuegos. Aparentemente, en 2023 no tendremos un nuevo Call of Duty, por lo que Activision estaría rompiendo el lanzamiento anual de la franquicia por primera vez en dos décadas. No obstante, eso no significa que Call of Duty perderá relevancia el próximo año. Todo indica que Modern Warfare 2, apoyándose en una ambiciosa estrategia de contenidos, cubrirá ese hueco.

Desde el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare en 2019, la franquicia ha apostado por el Pase de Batalla y el formato por temporadas. Es decir, cada cierto periodo de tiempo lanzan nuevos operadores, mapas, modos de juego y skins. De esta manera, logran mantener el interés de su comunidad durante todo un año. Modern Warfare 2, sin embargo, tendrá la difícil responsabilidad de extender su ciclo de vida por al menos dos años.

De acuerdo a la información de Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables de la industria, Activision ya sabe cómo cubrir el segundo año de contenidos de Call of Duty: Modern Warfare 2. Destaca, principalmente, la llegada de una expansión para la campaña, un hecho inédito en la historia de Call of Duty. Eso sí, lo más probable es que tengamos que abrir la cartera para disfrutar dicho complemento.

Ahora bien, la campaña no sería el único apartado de Call of Duty: Modern Warfare 2 que recibiría novedades en su segundo año; el multijugador también saldría beneficiado. A principios de septiembre, el leaker @TheGhostOfHope, muy conocido en la comunidad del shooter, aseguró que Infinity Ward planea traer de vuelta los mapas más icónicos de la saga Modern Warfare. Entre ellos "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" y "Quarry".

No obstante, ninguno de estos escenarios llegaría durante el primer año de disponibilidad de Call of Duty: Modern Warfare 2, sino hasta el segundo. Bajo esta estrategia, Infinity Ward podría lanzar mapas complemente nuevos durante los primeros doce meses, y posteriormente recurrir a la nostalgia de los mapas antiguos para retener a sus millones de jugadores.

La gran duda que surge en este punto es: ¿los mapas del segundo año serán gratuitos como los del primero? Considerando que no habrá un nuevo Call of Duty en 2023, y que Activision necesita generar ingresos de su franquicia más popular, que no nos extrañe si se venden como un DLC premium. De hecho, podrían formar parte de la expansión de la campaña —como deja entrever el propio Schreier—.

Call of Duty: Modern Warfare 2 estará disponible el 28 de octubre, aunque aquellos que reservaron la versión digital podrán acceder a su campaña desde el día 20 del mismo mes. Conforme pasen los meses, seguramente Infinity Ward revelará más información sobre cómo planea mantener el juego durante un periodo prolongado.