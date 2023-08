No han sido tiempos fáciles para DC Studios. Durante más de una década, se debatió entre películas fallidas y numerosas polémicas. El resultado fue el fracaso de la franquicia. Después, un anunciado reinicio que comenzó con The Flash y que incluye la renovación de todos los personajes principales. No obstante, el estudio todavía tiene proyectos pendientes que se encuentran en mitad de la transición entre las dos etapas. Blue Beetle es uno de ellos.

La película tiene, además, la particularidad de ser la primera producción que se aleja por completo de lo que la saga DC fue hasta ahora. Con un héroe desconocido para buena parte del público y un marcado sentido étnico, Blue Beetle es una historia de origen clásica con un giro familiar. Los parientes de Jaime Reyes (Xolo Maridueña) ocupan un lugar importante en su aventura como nuevo símbolo del bien. Lo que brinda al largometraje un tono emotivo, cercano y humorístico, lejos de las grandes épicas precedentes.

De modo que, es evidente que Blue Beetle señala el camino que seguirá James Gunn en su intento por renovar la saga. La película de Ángel Manuel Soto se aleja de batallas estelares y enemigos cósmicos para contar un relato sencillo. Lo que se hace más evidente en sus secuencias finales y la forma en que cierran el argumento con una nota de esperanza.

Jaime Reyes (Xolo Maridueña) protagoniza Blue Beetle.

La revelación de Blue Beetle

En la última parte de la película, Jaime, el tío Rudy (George Lopez) y Jenny (Bruna Marquezine) se dirigen a Kord Estate. La casa en que creció la joven se encuentra desierta desde la desaparición de su padre, Ted. Y la intención del grupo es utilizar la tecnología abandonada para comprender mejor lo que ocurre con Jaime y el traje que ahora le pertenece.

Una vez allí, descubren que Jaime es algo más que el portador de una armadura. También es el huésped biológico de Khaji Da (Becky G), personalidad del exoesqueleto que ahora es parte de su cuerpo. La revelación, además, descubre un vínculo entre ambos que incluye una unión a nivel celular. Por lo que Jaime moriría si retirase el traje que le brinda sus poderes.

Mientras tanto, los mercenarios de Kord Industries atacan la casa de los Reyes. Jaime usa el poder de Blue Beetle para enfrentarse a los hombres armados y defender a sus parientes. Sin embargo, pese a que logra neutralizar a la mayoría, su padre, Alberto Reyes (Damián Alcázar), resulta herido y termina por fallecer, víctima de un infarto. En medio de la confusión, el villano Carapax (Raoul Trujillo) logra atrapar a Jaime y neutraliza el poder de Khaji Da. La casa de la familia del héroe se destruye presa de las llamas.

Los Reyes, al rescate

Es entonces cuando la historia muestra que va más allá de la tecnología del héroe principal. Con Jenny a la cabeza, todos los Reyes deciden crear un plan para rescatar a Jaime, en manos de Vicky Kord (Susan Sarandon). La intención de la villana es descargar el código fuente del exoesqueleto para sus propios fines. El sistema OMAC (One-Man Army Corps, por sus siglas en inglés) es una estrategia de seguridad diseñada por Kord Industries para reemplazar cualquier fuerza policial. Unos experimentos que permitieron que Carapax obtuviera un traje con características similares al de Blue Beetle.

La familia de Jaime llega al rescate con un plan para ponerlo a salvo. Lo que incluye derrotar a los guardias de las instalaciones y usar bombas para destruir cualquier posible rastreo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Vicky logra completar la transferencia de datos mientras Jaime sueña con su padre. En la visión, el fallecido le recomienda abrazar su destino y dejar de resistirse a su capacidad de hacer el bien. Lo que permite la total fusión celular entre el joven y Khaji Da.

Pero Vicky, ya con control de los datos de la misteriosa armadura azul, logra refinar el sistema que utiliza Carapax. Mientras este reinicia su mecanismo, el héroe logra salir del laboratorio, encontrar a Jenny y a Milagros (Belissa Escobedo) y escapar con ellas.

El última pelea entre Blue Beetle y Carapax

Pero antes de poder abandonar los terrenos del laboratorio, Jaime debe enfrentarse por última vez a Carapax. Ahora, ambos tienen pleno uso de las capacidades tecnológicas de sus respectivas armaduras. Tras una lucha cuerpo a cuerpo, el poder de Blue Beetle logra imponerse. Para entonces, el superhéroe se encuentra enfurecido, convencido de que su enemigo hirió mortalmente a su tío Rudy y dispuesto a matarlo.

Pero Khaji Da, debido a la transferencia de información de su núcleo, conoce parte de los recuerdos de Carapax. Por lo que muestra a Jaime que su enemigo es una víctima de Vicky Kord. Un experimento fallido que terminó por destrozar la vida del hombre. Así que, el muchacho le perdona la vida a su némesis. En agradecimiento, Carapax le ayuda a escapar y sacrifica su vida para destruir la instalación y a Vicky Kord.

Una conclusión que anuncia un regreso

Una vez a salvo, los Reyes vuelven a su casa, son recibidos por su comunidad y comienzan la reconstrucción de su vida. Es entonces cuando Blue Beetle muestra que la fortaleza de Jaime no consiste solo en la armadura que lleva, sino en un entorno amoroso y solidario.

Un tema recurrente en el argumento, pero que, para su cierre, se convierte en el mensaje final de la historia. Lo que se vincula también con la promesa de Jenny, ahora directora de Industrias Kord, de que la empresa familiar no volverá a fabricar armas.

Blue Beetle no intenta crear un personaje de trascendencia cósmica. De hecho, con su conclusión llena de buena voluntad demuestra que las películas de DC pueden tener una nueva dimensión. Pueden convertirse en relatos emocionales sobre héroes imperfectos en crecimiento que humanicen a sus grandes figuras.

