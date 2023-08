El evento que Apple realizaría el 12 o 13 de septiembre no serviría solamente para lanzar los nuevos iPhone 15. También se aguardan varias novedades vinculadas con el Apple Watch, puesto que el dispositivo recibiría su actualización anual con el lanzamiento del Series 9 y el modelo Ultra de segunda generación.

En el primero de los casos, no se espera que llegue con cambios demasiado extravagantes. De hecho, la modificación más notoria sería la adopción del nuevo chip S9, basado en el A15 Bionic del iPhone 13. No obstante, una nueva filtración deja entrever que el Apple Watch Series 9 debutaría con un diseño de correa completamente nuevo.

Así lo afirma el leaker Kosutami (vía 9to5Mac) en una reciente publicación en Twitter. Según el filtrador, la nueva correa del Apple Watch Series 9 sería de tela y tejida, con una hebilla magnética. Sobre esta última, se menciona que podría ser similar a la que los de Cupertino ya utilizan en los modelos Ink Modern Buckle y Azure Modern Buckle.

Lamentablemente, no se han filtrado imágenes promocionales ni renders de cómo se vería la nueva correa para el Apple Watch de 2023. Lo que sí se ha publicado es un arte conceptual de cómo sería el formato exterior del broche, pero no revela demasiado. Si los californianos apuestan por un cierre magnético como el de las correas Modern Buckle, no sería extraño que incluya un sistema de dos piezas que, visto desde afuera, dé la impresión de ser una hebilla sólida.

El Apple Watch Series 9 traería una nueva correa con cierre magnético

Lo que no se menciona es qué posible impacto tendrá la nueva correa sobre el precio del Apple Watch Series 9. Tengamos en cuenta que los de Cupertino ofrecen una amplia variedad de modelos para su smartwatch, aunque no muchos de ellos utilizan cierres magnéticos.

De hecho, solo las Modern Buckle antes citadas utilizan hebilla; el otro modelo es Leather Ink, que utiliza "imanes moldeables" que están dentro de la correa de cuero. Las primeras se venden a cambio de 149 dólares y están disponibles solo para el modelo con caja de 41 milímetros, mientras que las segundas se consiguen a cambio de 99 dólares y son compatibles con los Apple Watch de 41 y 45 milímetros.

Como ya indicamos, el Apple Watch Series 9 será una actualización menor en materia técnica y mantendrá la línea de diseño que la compañía ha adoptado desde el Series 7. El lanzamiento de un diseño de correa completamente nuevo posiblemente busque compensar la falta de innovaciones en el apartado técnico. No olvidemos que, además, el modelo de este año se ofrecerá en color rosa.

En cuanto al Apple Watch Ultra de segunda generación, también se espera que llegue con el nuevo chip S9. Sin embargo, su diseño se mantendrá inalterable en comparación con el modelo original. Aunque sí se rumora que el dispositivo estará disponible en una versión con caja de titanio negro. Del que no habría novedades este año sería el Apple Watch SE.

Tanto el Apple Watch Series 9 como el Apple Watch Ultra de segunda generación ejecutarán watchOS 10. La nueva versión sistema operativo se presentó en la WWDC de junio pasado, haciendo especial énfasis en los widgets.

