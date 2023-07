Spider-Man: cruzando el multiverso, además de ser un éxito en cuanto a crítica y taquilla, es una producción que invita a realizar múltiples reflexiones. Muchas de ellas guardan relación con su protagonista, Miles Morales (con voz de Shameik Moore) y su viaje por construir una historia propia mientras todo sugiere que no debe tenerla.

La mitología de Spider-Man es clara en varios sentidos. El más relevante puede ser el factor trágico que acompaña al personaje. Se trata de una figura que puede estar para otros, que con alta frecuencia es capaz de abordar de buena manera situaciones imposibles, pero que en su vida privada no puede encontrar estabilidad. El canon establece que para Peter Parker, Miles Morales o el arácnido que sea, la pérdida es necesaria.

En ese sentido, luego de Spider-Man: un nuevo universo (2019) y Spider-Man: cruzando el multiverso (2023), está claro que Miles Morales quiere contradecir esa idea. El protagonista se niega a que su historia esté condicionada por hechos específicos que involucran a personajes queridos dentro de su familia. No es el único patrón al que desea oponerse.

Spider-Man: cruzando el multiverso: el verdadero propósito de toda la trilogía

De acuerdo con el canon arácnido, Miles Morales no debería ser un Spider-Man. Durante la segunda entrega de esta trilogía, se hizo mucho hincapié en la construcción de la identidad del personaje. Se trata de alguien con influencia migratoria, marcado por un hogar en el que se hablan dos idiomas, y la posibilidad de superarse a sí mismo a través de los estudios. En ese contexto, también está su responsabilidad como Spider-Man.

Entonces, ¿cuál es el sentido, el fin que se quiere abordar a través de su figura? En una entrevista con AP News que recoge The Direct, Chris Miller, uno de los principales productores de toda esta narrativa junto con Phil Lord, comentó: "Tú también puedes imaginarte con ese traje que cubre todo el cuerpo y la cara. El objetivo de esta trilogía es que todos sientan que pueden ser ese personaje". Miller añadió:

"Por eso, la intención era mostrar la mayor cantidad de tipos diferentes de personas y animales siendo Spider-Man, tantos como fuera posible". Chris Miller.

El mayor propósito de los productores, entonces, era transmitir de mejor manera la idea de que cualquiera puede ser un superhéroe. Aunque la idea pueda resultar en una especie de lugar común, conviene ver ambas producciones para dimensionarla de mejor forma.

En el caso de Miles Morales, se trata de alguien que está contradiciendo la mitología impuesta, el canon, buscando su propio espacio dentro la misma. Para ello, lo más probable es que deba dar algo a cambio en la entrega final de la trilogía. Ese último filme se titula Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. En ella se explorará parte de la historia de otras figuras que serán relevantes en el viaje personal y heroico que atraviesa Miles Morales. Su estreno está programado para el 2024, aunque aún no hay una fecha específica.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente