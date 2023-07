Sony anunció cambios importantes en su calendario de estrenos para 2023 y 2024. Las huelgas de los sindicatos de actores y guionistas provocaron retrasos en las películas más importantes del estudio, siendo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse la más afectada.

De acuerdo con Variety, el tercer capítulo de la saga de Miles Morales no debutará en marzo de 2024. Sony eliminó a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse del calendario de estrenos debido a los actores de doblaje no pueden grabar los diálogos. La huelga del sindicato de actores (SAG-AFTRA) impide completar las grabaciones, por lo que no estará lista antes de la próxima primavera, como estaba previsto.

La secuela de Spider-Man: Cruzando el Multiverso trae de vuelta a Miles Morales, Gwen Stacy y Peter Parker. La dirección correrá a cargo de Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, mientras que Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Jake Johnson prestarán sus voces. Aunque la huelga es causante del retraso indefinido, lo cierto es que no es el único obstáculo que ha enfrentado la cinta animada.

Hace unas semanas se destaparon los problemas internos que aquejaron a la producción de Cruzando el Multiverso. Cuatro miembros del equipo contaron a Vulture que la dinámica de revisión impuesta por Phil Lord, productor y guionista, generó la salida de casi 100 personas. Las modificaciones a secuencias animadas ya aprobadas generaron condiciones deplorables para los artistas, quienes trabajaron hasta 11 horas los siete días de la semana.

Según las fuentes, esto provocó que el estreno dela película se retrasara más de un año. Aunque los ejecutivos de Sony negaron que las declaraciones representen el sentimiento de «más de 1000 artistas», aceptaron que las condiciones existen, ya que «así es el cine de animación».

Previo al anuncio del retraso indefinido de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller aseguraron que la producción se tomaría el tiempo necesario.

No solo Spider-Man, también Kraven el Cazador y la secuela de Cazafantasmas: Más Allá se retrasan

Los reajustes en el calendario de estrenos de Sony no solo afectaron a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Kraven el Cazador retrasó su estreno hasta el 6 de octubre, ya que la huelga impide que los actores participen en las giras de prensa. La película de Marvel, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, estaba programada para llegar a los cines el 30 de agosto.

Otro film que se retrasa es la secuela de Cazafantasmas: Más allá, dejando un hueco en las navidades de este año. La película aprovechará el fin de semana de Pascua de 2024 para capturar la mayor audiencia posible. Por su parte, el reboot de Karate Kid llegará a los cines el 13 de diciembre de 2024, seis meses después de la fecha prometida.

Las huelgas de actores y guionistas están modificando los calendarios de las grandes productoras. Warner Bros, considera retrasar el estreno de Dune: Parte 2, ya que no existen indicios de que el conflicto se vaya a resolver pronto. Mientras tanto, Misión Imposible 8 pausó su rodaje y es probable que sufra el mismo destino.

