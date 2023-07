Instagram Threads, la alternativa a Twitter de Meta, es un éxito rotundo. La plataforma ya acumula más de 100 millones de usuarios desde su lanzamiento el pasado 6 de julio. Todo ello, pese a que no está disponible en algunos mercados. En Europa, de hecho, los usuarios no pueden descargar la app ni registrarse —al menos, no de forma oficial, pues existen métodos alternativos para hacerlo—. Y hay un motivo, tal y como ha confirmado la propia compañía.

Christine Pai, quien es portavoz de Meta, ha destacado a The Verge que, por el momento, Instagram Threads no está disponible en Europa a causa de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Y más concretamente, porque Meta debe asegurarse que cumple con la mencionada regulación antes de lanzar el producto. Dicho de otro modo, la compañía no tiene prohibido activar el servicio en Europa. De hecho, planean hacerlo, pero las medidas de la DMA obligan a Meta a verificar más detenidamente que tanto la app como las opciones que incluye la misma cumplan con la normativa europea.

La Ley de Mercados Digitales, en concreto, está repleta de medidas que afectan a compañías consideradas como “guardianes”. Son aquellas que superan una base de usuarios y cuentan con una “posición económica fuerte”. Es decir, empresas como Google, TikTok o Meta. Las medidas, en mayor parte, están destinadas a evitar que abusen o saquen ventaja de su posición dominante en el mercado y eviten permitir crecer a competidores más pequeños de forma desleal.

Instagram Threads incumple una medida importante de la DMA

Threads, por el momento, y según afirma Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, parece incumplir varias de las normativas de la Ley de Mercados Digitales. La principal es aquella que prohíbe a empresas mezclar datos de los usuarios entre sus diferentes servicios con el objetivo de mostrar publicidad relacionada basándose en sus intereses. Instagram Threads, en cierto modo, obliga a los usuarios a registrarse con su cuenta de Instagram. Por tanto, hacen que coincidan datos suficientes para poder recopilar información más precisa del usuario, como el nombre de usuario, perfil y otros datos relevantes.

Lo que sí permite la Ley de Mercados Digitales es que las compañías ofrezcan a los usuarios la posibilidad de escoger si quieren que su información personal se combine entre los diferentes servicios. Instagram Threads, sin embargo, no ofrece ninguna otra opción de registro que no sea conectando la cuenta de Instagram de un usuario. De hecho, esta es una de las funciones que ha ayudado en el éxito de la nueva red social y que, además, beneficiará considerablemente a Meta.

En el caso de Europa, y para que Instagram Threads esté disponible en este mercado, Meta debería permitir a los usuarios seleccionar un método de registro alternativo al de su cuenta de Instagram, como una dirección de correo electrónico. Por el momento, y según han afirmado varios responsables de Meta e Instagram, la compañía se centra en que la app cumpla con todos los requisitos de la UE. Incluyendo la medida de protección de datos y más.

