Lamborghini ha abandonado la venta de coches con motor de combustión interna. Así lo afirma Stephan Winkelmann, presidente y CEO de la marca, en una entrevista con el diario alemán WELT. Esto significa que la compañía ya no toma nuevos pedidos para los modelos con motorización convencional que hoy son parte de su catálogo.

"Nuestros modelos Huracan y Urus se agotaron hasta el final de la producción", indicó el empresario. De modo que, una vez que concluya la fabricación de las unidades encargadas y las entregue a sus respectivos dueños, la automotriz habrá dicho adiós a los automóviles con motor de gasolina.

Sin embargo, esto es una verdad a medias. Si bien Lamborghini ya no venderá coches que solo sean de combustión interna, lejos está de despedirse de esta tecnología. El próximo paso de la marca perteneciente al Grupo Volkswagen será enfocarse en los híbridos enchufables. Y recién después piensa dar el salto hacia la motorización 100 % eléctrica.

No podemos decir que esto sea una sorpresa. Cuando Lamborghini anunció su plan de electrificación en 2021, dejó en claro que su intención era concretar una "transición híbrida" entre 2024 y 2025. Y que recién después de ello se abocaría plenamente al desarrollo y lanzamiento de un coche eléctrico.

De hecho, Lamborghini ya ha presentado su primer híbrido enchufable. Se trata del Revuelto, modelo que llegó este año para reemplazar al Aventador y que es considerado por la marca italiana como su primer HPEV, o "vehículo electrificado de alto rendimiento" por sus siglas en inglés.

Este automóvil promete unos 1.015 CV al combinar su planta motriz convencional con "tres motores eléctricos de alta densidad". Sin embargo, la mayor parte de esa bestial potencia (unos 825 HP) se genera con un motor V12 de 6,5 litros.

Queda claro, entonces, por qué decimos que no es del todo cierto que Lamborghini haya agotado la comercialización de sus coches de gasolina. Puede que sus nuevos modelos sean técnicamente híbridos, pero todavía están lejísimos de independizarse de los motores de combustión interna.

El primer Lamborghini 100 % eléctrico se lanzará en 2028

Winkelmann explicó que las ventas del Revuelto híbrido se agotarán en 2025. Para entonces, Lamborghini aspira a haber reducido en un 50 por ciento las emisiones de carbono de sus vehículos. Pero la intención de la compañía es, eventualmente, dar el salto hacia los coches 100 % eléctricos con el lanzamiento de un primer modelo pautado para 2028.

El máximo ejecutivo de la automotriz no brindó mayores detalles sobre qué características incorporará. Aunque dio a entender que no solo deberá ofrecer una gran performance, sino también adaptarse al uso diario. En cierto modo, lo comparó con lo que propone actualmente el Urus. Sin embargo, se espera que el primer Lamborghini completamente eléctrico no sea un SUV, sino que tenga un diseño acorde al de un buque insignia de la marca de superdeportivos.

Habrá que ver si la estrategia de Lamborghini en su camino hacia la electrificación sufre algún cambio en los próximos años. Recordemos que Europa prohibió la venta de coches con motores de gasolina o diésel a partir de 2035, aunque posteriormente se desató el conflicto cuando Alemania, con Italia como aliado, anunció que no daría su apoyo a la legislación. Esto puso sobre el tapete el debate sobre los combustibles sintéticos y llevó a la Comisión Europea a proponer una nueva categoría de vehículos para tratar de contentar a los países rebelados.

El plan de transición híbrida puede que le permita a Lamborghini ganar tiempo mientras se resuelven las disputas regulatorias. Si la iniciativa de los combustibles sintéticos avanza, no sería raro que la marca la aproveche para seguir produciendo "híbridos de alto rendimiento" con potentes motores de gasolina. Lo cual no necesariamente implicaría abandonar su plan de electrificación, pero sí tal vez adaptarlo a modelos cuyo enfoque primario no sea la performance.

