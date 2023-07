Threads ya está aquí. La nueva aplicación de Instagram pensada para hacer sombra y vencer a Twitter en su propio terreno ya está disponible tanto en App Store como en Google Play. Por ahora solamente en Reino Unido y Estados Unidos. Aunque se irá extendiendo a más países a medida que pasen las horas y los días. Y si no puedes esperar, ya puedes instalar Threads aunque no encuentres la aplicación en tu tienda oficial.

Ya sabemos casi todo de Threads. Un proyecto secreto hasta hace unos meses, con el sugerente nombre de Barcelona, que todavía vemos en el identificador de la aplicación. Y en pocos días nos hemos enterado de qué es esta nueva red social, apoyada en Instagram, y que encontrarás disponible en Google Play y App Store. También está online la versión web. Si bien por el momento solo es accesible si conoces el nombre de una cuenta.

Pero Threads viene con polémica. Algo habitual en Meta, la matriz que posee WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads. Debido a los excesivos permisos que pide a tu teléfono para funcionar, por ahora no podemos instalar Threads fuera de Estados Unidos y Reino Unido. Si vives en España, Argentina, México o Chile, tendrás que esperar. O no.

Así puedes instalar Threads en tu Android

En Android, saltarse las limitaciones es relativamente sencillo. Vamos, que si no encuentras Threads en Google Play o en la tienda de tu teléfono Android o te dice que no está disponible en tu país, tienes una alternativa. La alternativa consiste básicamente descargar el instalador oficial, que ya circula por todas partes. Aunque para evitar sustos y problemas, mejor descargar el APK o instalador oficial desde fuentes fiables como APKMirror, APKpure o Aptoide.

Así pues, sólo tienes que descargar e instalar el APK de Threads, an Instagram app en tu dispositivo móvil. Una vez descargado, ábrelo y Android te preguntará si quieres instalarlo. Sigue los pasos y listo. Ya tienes la app en tu dispositivo.

Por motivos de seguridad, Android suele impedir que instales un APK. Te avisará de ello diciendo que el archivo que quieres descargar es posiblemente dañino. Simplemente sigue los pasos que te indicará para cambiar esa configuración. Por ejemplo, si usas Google Chrome, te aparecerá una ventana diciendo que necesita permiso para instalar Threads. Pulsa en el enlace para activar la opción Permitir desde esta fuente que aparecerá en una nueva ventana bajo el título Instalar apps desconocidas.

Una vez has podido descargar e instalar Threads, ya puedes empezar a trastear con esta red social aunque no vivas en Estados Unidos. Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. La app está traducida a varios idiomas. Entre ellos el español. Por lo demás, en principio no deberías de tener ningún problema para usar Threads en tu móvil. Aunque los primeros días siempre suele fallar algo. A esto hay que añadir que la app tiene una lista de permisos muy extensa. Incluso en Android.

Cómo instalar Threads en tu iPhone

Si quieres instalar Threads en tu iPhone, el proceso es más complicado que en Android. Apple tiene más medidas de seguridad que Google para evitar problemas y sorpresas desagradables. Es decir, que si no encuentras la app en la App Store, no es tan simple como buscar un instalador. Es más. Difícilmente encontrarás el instalador de Threads para iOS como sí ocurre con el equivalente para Android.

Normalmente, para instalar una aplicación que no está disponible en tu país, el método “más rápido” en iOS consiste en crear una cuenta de usuario asociada a ese país. Pero necesitarás introducir unos datos de facturación, como una tarjeta bancaria, lo que complica las cosas.

También puedes cambiar de país en tu propia cuenta de Apple actual, pero para ello tendrías que agotar el dinero que tengas en el monedero virtual, dar de baja tus suscripciones… Vamos, que no merece la pena.

Probar Threads a través de BlueStacks

Si no puedes esperar para probar Threads y no tienes un smartphone Android, la alternativa más simple, rápida e indolora consiste en instalarte un emulador de Android en tu PC o Mac. Son muy populares en especial para jugar a juegos Android con las comodidades de un ordenador. En el pasado hemos hablado de BlueStacks, pero hay muchos más.

La mayoría de estos emuladores para Android integran tiendas alternativas a Google Play, o la propia tienda de Google. En esas tiendas seguramente encuentres ya disponible el APK para instalar Threads aunque vivas fuera de Estados Unidos.

BlueStacks, por ejemplo, se instala fácilmente en Windows y macOS. Una vez instalado, sólo tienes que abrir Google Chrome, descargar e instalar Threads desde este enlace. Para evitar problemas de compatibilidad, elige el instalador compatible con x86. La descarga e instalación son instantáneas. Luego abre la app y verás que funciona en una ventana adaptada para que puedas usarla cómodamente en tu PC o Mac.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente