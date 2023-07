El lanzamiento de Threads, el clon de Twitter basado en Instagram, es inminente. Mañana, 6 de julio, se pondrá a disposición la app de la nueva red social que aspira a sacar provecho de los descalabros de Elon Musk. Lo curioso es que hoy ya se puede acceder a la versión web de la plataforma, como para empezar a entender qué se trae entre manos.

Antes de avanzar, aclaremos algo importante. Que la versión web de Threads ya esté disponible, no significa que cualquier persona pueda crear su cuenta en el servicio. De hecho, si ingresas a threads.net solo verás la cuenta regresiva hacia el estreno del servicio y un código QR que te invita a descargar la aplicación. Si lo escaneas, serás enviado a la web móvil y desde allí verás el link para acceder a la versión para iPhone en la App Store. La variante para Android todavía no aparece disponible y todavía no se sabe si se lanzará también mañana, o en una fecha diferente.

Dicho esto, sí es posible acceder de forma directa a los perfiles de algunos creadores de contenido y personalidades que han tenido acceso temprano a la plataforma. Como no podía ser de otra manera, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, fue el primero en publicar en Threads. "Hagámoslo. Bienvenidos a Threads", dice el mensaje de @zuck.

Al momento de escribir este artículo, la publicación ya supera los 1.000 Me Gusta y tiene más de 370 respuestas. La interfaz web de la red social muestra que no solo es posible responder y dar like, sino también republicar —un retuit, vamos— o compartir en otras plataformas.

Un primer vistazo a la versión web de Threads

Lo que todavía no queda claro es hasta dónde se extenderán las características de la versión web de Threads. Es decir, si será posible publicar desde el navegador, o si solo servirá para visualizar las publicaciones y los perfiles de los usuarios, como sucedía anteriormente con Instagram.

Por lo pronto, la red social invita a descargar la app para "indicar que te gusta algo, responder y publicar". Lo que da a entender que, al menos en un principio, es probable que la mayoría de las funciones estén reservadas a las aplicaciones para móviles.

En principio, la versión web de Threads muestra un diseño minimalista. Un detalle pequeño, pero muy útil, es que se puede cambiar del modo claro al modo oscuro con solo dar clic sobre el logo de la plataforma que aparece en la parte superior de la pantalla.

En tanto que si ingresamos al perfil de un usuario, podremos ver una bio sencilla. Es decir, una foto de perfil, una breve descripción y el número de seguidores. Al estar basada en Instagram, también aparece un ícono que lleva a la cuenta vinculada en esa red social. En cuanto a las publicaciones, se ordenarán en dos secciones: Hilos y Respuestas.

Con la versión web de Threads ya en funcionamiento, también podemos dar un primer vistazo a los creadores y personalidades que han tenido acceso temprano a la plataforma. Además del citado Mark Zuckerberg, también ya está activo el perfil de Adam Mosseri (@mosseri), el jefe de Instagram. También el de la youtuber iJustine (@iJustine) y el del piloto de F1 Lando Norris (@landonorris).

En cuanto a empresas, Netflix (@netflix) ya tiene presencia en Threads y ha aprovechado para compartir varios memes en las últimas horas. En líneas generales, el sentimiento es el mismo: todos los que han tenido acceso temprano están esperando que sus conocidos lleguen a Threads. De hecho, la mayoría de las cuentas activas tienen apenas un puñado de cientos de seguidores. Los casos más "abultados" son los de Mosseri y Zuckerberg con 2.300 y 1.800 seguidores, respectivamente.

Ya veremos cómo es la recepción de los usuarios a la nueva red social. Aunque por estas horas se ha conocido que Threads no debutará en Europa mañana, debido a cuestionamientos regulatorios.

La integración con Mastodon llegará más adelante

Adam Mosseri indicó que Threads se lanzará sin la integración a ActivityPub, el protocolo detrás de Mastodon, debido a que no lograron terminarlo a tiempo. No obstante, prometen añadirlo pronto. Esto dijo el líder de Instagram:

"Estamos comprometidos a crear soporte para ActivityPub, el protocolo detrás de Mastodon, en esta app. No pudimos terminarlo para el lanzamiento debido a una serie de complicaciones que vienen junto con una red descentralizada, pero llegará pronto. Si te preguntas por qué esto es importante, aquí hay una razón: es posible que algún día abandones Threads o, con suerte no, termines fuera de la plataforma. Si eso sucede alguna vez, deberías poder llevar tu audiencia a otro servidor. Ser abierto puede permitir eso".

El soporte para ActivityPub significará, además, que los usuarios de Mastodon podrán seguir a los de Threads. Para ello deberán buscarlos desde su plataforma añadiendo "@threads.net" a su handle. Por ejemplo: @zuck@threads.net, o @netflix@threads.net, y así sucesivamente.

