Si se piensa en algunos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel que podrían haber tenido un mejor desarrollo, Peggy Carter sin duda es uno de los casos más injustos. Esta figura, interpretada por Hayley Atwell, debutó dentro de la franquicia en Capitán América: el primer vengador y su más reciente aparición, en Doctor Strange en el multiverso de la locura, no dejó satisfecha a su intérprete.

En la actualidad, Hayley Atwell está en la gira promocional de Misión Imposible 7, la cual que protagoniza junto a Tom Cruise. Dentro de su agenda de encuentros con medios de comunicación y espacios de difusión, la actriz pasó por el pódcast Happy Sad Confused. En este hizo referencia a su cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura, empezando por el abrupto desenlace de su personaje, Capitana Carter: “¡Esa no fue mi elección!”.

Profundizando en la secuencia en la que su figura se enfrenta a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Atwell comentó: “Cuando ella [Capitana Carter] dijo: ‘Podría hacer esto todo el día’ y luego es cortada inmediatamente a la mitad por un frisbee, la audiencia decía: 'Ella no puede hacerlo todo el día. Aparentemente, no puedes'”. La reacción, y el desenlace de su personaje, generó una sensación incómoda en la intérprete. “Eso [el final descrito] no le sirvió muy bien a Peggy”, agregó.

La primera aparición de Capitana Carter dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se produjo en ¿Qué pasaría si…?. En esta serie animada, su personaje tiene una presencia mucho mayor a la representada en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ella es parte de una dimensión en la que Steve Rogers no recibió el suero del supersoldado, sino Peggy Carter. Entonces, asume el manto que en otra realidad tiene el Capitán América.

Interpretando a Peggy Carter, Hayley Atwell también formó parte de Capitán América: El soldado del invierno (2014), Avengers: La era de Ultrón (2015), Ant-Man: El hombre hormiga (2015) y Avengers: Endgame (2018). Su influencia dentro de estos largometrajes estuvo siempre asociada con la figura del Capitán América, interpretado por Chris Evans, quien dejó el papel en la última de las cintas antes mencionadas.

Doctor Strange en el multiverso de la locura sirvió para profundizar un poco más en las distintas realidades que conforman al Universo Cinematográfico de Marvel. En esta cinta, además de aparecer figuras como la Capitana Carter, también hubo dos apariciones relevantes. Una relacionada con los X-Men, a partir de la presencia del Profesor X (Patrick Stewart), y otra vinculada con Los 4 Fantásticos. Ambos grupos aparecerán en próximas películas de la franquicia. Mientras tanto, a Hayley Atwell se le puede ver en Misión Imposible 7. Esta película fue estrenada en cines el pasado 13 de julio de 2023.

