La huelga de guionistas y actores que afecta a Hollywood sigue dejando consecuencias tanto para personalidades y producciones muy relevantes de la industria. El Sindicato de Guionistas (WGA) convocó su paro el pasado mes de mayo y, recientemente, el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) ha hecho lo propio al no llegar tampoco a ningún acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Por ello, multitud de rodajes se han detenido y decenas de proyectos no pueden continuar con su desarrollo. El último en sufrir las consecuencias es George RR Martin, el autor de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego en la que se basan las series Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

El novelista ha expuesto a través de su blog que desde HBO se ha decidido suspender su contrato mientras continúe la huelga, lo que le imposibilita trabajar en nada relacionado con sus franquicias mientras no se encuentre una solución. “Mi contrato fue suspendido el 1 de junio”, detalla Martin, que además defiende a su gremio frente a las corporaciones, a las que acusa de no querer llegar a acuerdos.

“Los estudios ni siquiera quieren dialogar. Todas las negociaciones entre la AMPTP y la WGA acabaron en mayo cuando comenzó la huelga. Es difícil llegar a un acuerdo cuando la otra parte ni siquiera se sienta a la mesa. Me uní a la WGA en 1986 y he pasado por varias huelgas con ellos. Logramos avances en todas, pero algunos temas son más importantes que otros… y la huelga de este año es la más importante de mi vida”, asegura Martin.

“La semana pasada se citaba a un productor anónimo que decía que la estrategia de la AMPTP era mantenerse firme hasta que los guionistas comenzaran a perder sus casas y apartamentos, lo que da una idea de a qué estamos enfrentando”, añade el autor. Pese a todo, George RR Martin es consciente de que, incluso con la suspensión de contrato, su posición es privilegiada con respecto a la de otros compañeros.

“Todavía tengo mucho que hacer, por supuesto. En esto soy un afortunado. Realmente, estas huelgas no van sobre guionistas, productores o showrunners de renombre, la mayoría de los cuales están bien. Estamos en huelga por los guionistas primerizos, los editores de historias, los estudiantes que esperan empezar en esto, ese actor que tiene cuatro líneas, ese tipo que consigue su primer trabajo como personal de la producción y sueña con crear su propia serie algún día, como lo hice yo en los años 80”, manifiesta el escritor.

¿Qué ocurre con La Casa del Dragón?

Al margen de denunciar la situación en la que se encuentran él y el resto de guionistas, George RR Martin también aprovechó para dar novedades de sus próximos proyectos. El más inminente es Dark Winds, serie de la que es productor ejecutivo y que está a punto de estrenar su segunda temporada.

“La segunda temporada de Dark Winds terminó de rodarse antes de que comenzara la huelga. Joe Leaphorn y Jim Chee regresarán a la televisión el 30 de julio en AMC y AMC+. Sin embargo, los miembros del sindicato no participarán en ninguna promoción”, explica.

A continuación, Martin comentó el estado de La Casa del Dragón, la única serie en activo de la franquicia Juego de Tronos. “Una de las pocas series que continúan en rodaje es La Casa del Dragón, como habréis leído. Eso es cierto. Me han dicho que la segunda temporada está a medias. Todos los guiones habían sido terminados meses antes de que comenzara la huelga de la WGA. No se ha escrito más desde entonces, que yo sepa”, indica al respecto de la serie de HBO, cuyos actores siguen trabajando.

“La Casa del Dragón se filma principalmente en Londres (y un poco en Gales, España y otros lugares), razón por la cual el rodaje ha continuado. Los actores son miembros del sindicato británico Equity, no del SAG-AFTRA, y aunque apoyan firmemente a sus compañeros estadounidenses (tienen planeada una gran manifestación para mostrar ese apoyo), la ley británica les prohíbe organizar una huelga en solidaridad. Si se manifiestan, no tienen protección y pueden ser despedidos por incumplimiento de contrato, o incluso demandados”, expone el autor.

Por último, George R. R. Martin también habló de sus proyectos lejos del audiovisual. El principal es Vientos de Invierno, el siguiente libro de Canción de Hilo y Fuego. El escritor lleva trabajando en él desde el año 2011, pero sigue sin desvelar cuándo podrá publicarlo.

“Y sí, sí, por supuesto, he estado trabajando en Vientos de Invierno. Casi todos los días. Escribiendo, reescribiendo, editando, escribiendo un poco más. Progresando constantemente. No tan rápido como a mí me gustaría… y ciertamente no tan rápido como a vosotros os gustaría… pero progresando de todos modos”, sugiere.

El otro gran trabajo que Martin tiene entre manos es la obra de teatro The Iron Throne. Sobre ella, asegura que todo está avanzando a un gran ritmo. “Los guiones están yendo bien, y me tiene muy emocionado. El SAG-AFTRA abarca la televisión y el cine, pero no el teatro, por lo que la huelga no tiene impacto allí. Tal vez incluso podamos llevar el espectáculo al West End en… bueno, no, mejor no decirlo, no quiero gafar el proyecto”, señala Martin.

