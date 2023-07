Qué se puede decir de Windows XP que no se haya dicho ya. Supuso un gran cambio para los usuarios de Windows. Tanto por sus mejoras internas como su nuevo diseño de interfaz. El llamado tema Luna. Y qué decir de su icónico wallpaper. El fondo de Windows XP es reconocible por millones de personas. Aunque no hayan instalado esta versión de Windows en sus ordenadores.

En el pasado hemos hablado de ese fondo y de cómo podría haber sido Windows XP de haber prosperado esta idea. Pero lo que es seguro es que pocos pensaban que el fondo de Windows XP iba a transcender este sistema operativo y a seguir vivo tantos años después. Es más. Ha sido materia prima para miles de memes de internet. Y seguramente haya quien lo siga usando en su Windows 10 o Windows 11.

Si echas de menos ese fondo con una colina verdosa y el cielo azul repleto de nubes blancas, estás de enhorabuena. El equipo de diseño de Microsoft puso en marcha hará un año una página web en la que recopila fondos de pantalla. No es que le haga mucha publicidad pero merece la pena que le eches un vistazo.

Fondos de pantalla 3D para todos los gustos

Al entrar en este enlace, lo primero que verás es el mensaje “Enjoy this small collection we curated for you”. Es decir, “Disfruta esta pequeña colección que hemos preparado para ti”. Se trata de una “pequeña” colección de wallpapers o fondos de pantalla que no vienen por defecto en Windows. Para disfrutarlos tendrás que descargarlos a tu ordenador. E incluye un fondo de Windows XP que apenas reconocerás.

Microsoft hace años que nos tiene acostumbrados a fondos de escritorio de gran calidad. Primero empezó con su buscador Bing publicando cada día una fotografía impresionante. Cada día. Algo que sigue manteniendo. Luego hizo lo propio añadiendo imágenes de este estilo en Windows. Incluso puedes descargar una app para usar de fondo las fotografías de Bing.

Pero el equipo de diseño de Microsoft ha ido más allá. En realidad, se trata de fondos de escritorio con motivos varios. Pero todos están muy bien logrados y quedan de fábula en pantallas de gran tamaño. Hay fondos que fueron publicaron con motivo de la Microsoft Design Week, otros son un homenaje a los emojis de Microsoft y también hay imágenes que habrás podido ver en dispositivos Surface. Pero el que más gustará a muchos es el fondo de Windows XP.

Office en 3D y un poco de nostalgia

Para descargar los fondos disponibles solo tienes que pulsar encima de cada imagen y se abrirá en una ventana o pestaña nuevas de tu navegador. Luego solo hay que guardarla en tu ordenador o en tu tablet. En realidad se puede usar en cualquier dispositivo, pero al ser fondos horizontales, en un smartphone no quedarán tan bien y necesitarás editarlos antes. También puedes descargar los fondos por su colección. A medida que bajes por la página verás primero las colecciones indicando el número de fondos.

Por lo demás, en la colección encontrarás también fondos que homenajean Microsoft Office y que puedes buscar en la misma página por “Office Icons”. Pero los fondos que tal vez te gusten más si peinas canas tienen que ver con Clipo, Paint, el Solitario y el fondo de Windows XP.

De esta colección nostálgica hablé en un artículo anterior porque Microsoft Teams había añadido un juego de stickers inspirado en el mítico asistente de Office, Clipo. Y, de paso, mencioné que en Microsoft habían diseñado cuatro wallpapers para nostálgicos incluyendo el fondo de Windows XP. Pero no el original. Una versión 4K y 3D que actualiza la imagen icónica. Los demás fondos muestran a Clipo, las cartas del Solitario y la app Microsoft Paint en tres dimensiones.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente