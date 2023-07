Electronic Arts anunció que está desarrollando un juego basado en Black Panther, el superhéroe de Marvel. EA echará mano de Cliffhanger Games, un estudio de desarrollo de juegos AAA de reciente formación, quien tendrá la responsabilidad de mantenerse fiel al personaje de los comics. La revelación se da en el marcó del 57º aniversario del debut de Black Panther, creado por Stan Lee y Jack Kirby para el ejemplar 52 de Los Cuatro Fantásticos.

De acuerdo con el comunicado de prensa, Black Panther será un single player con enfoque en la narrativa. EA está apostando por este género, luego de años de enfocarse en los multijugador, y la prueba más reciente es la franquicia Star Wars Jedi o el nuevo juego de Iron Man que se encuentra en desarrollo. Para garantizar el éxito del proyecto, el estudio estará a cargo de Kevin Stephens, exdirector de Monolith Productions durante el desarrollo de La Tierra Media: Sombras de Mordor y su secuela, Tierra Media: Sombras de Guerra.

Estamos dedicados a brindarles a los fanáticos una experiencia Black Panther definitiva y auténtica, dándoles más agencia y control sobre su narrativa que nunca antes en un videojuego basado en una historia. Wakanda es un sandbox rico en superhéroes, y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los jugadores que aman Black Panther y quieren explorar el mundo de Wakanda tanto como nosotros.

El juego se encuentra en una fase preliminar de desarrollo, por lo que deberemos de esperar algunos años para conocer los primeros detalles. Según Stephens, Black Panther hará sentir a los jugadores lo que es tomar el manto del protector de Wakanda en formas únicas impulsadas por la historia. El estudio trabajará de la mano con Marvel Games para garantizar que son fieles al material de origen.

Iron Man y Black Panther podrían convertirse en los caballos de batalla de EA

En un mundo donde lideran los juegos F2P cargados de micro transacciones, anuncios como el juego de Black Panther o Iron Man sorprenden, sobre todo tratándose de EA. No es un secreto que FIFA, Apex Legends o Los Sims sean las franquicias más importantes para el estudio en términos de ingresos. El problema es que la venta de consumibles o loot boxes le ha jugado en contra a la empresa, a quien se le acusa de prácticas predatorias.

La apuesta por los juegos single player está respaldada por éxitos como Star Wars Jedi: Fallen Order y su secuela, Jedi Survivor. EA sabe que puede vender millones de copias de un juego de Iron Man si se enfoca en una experiencia narrativa bien hecha. Lo mismo con Black Panther, quien tiene detrás al responsable de uno de los juegos de El Señor de los Anillos más reconocidos de la última década

La nota de prensa incluye dos frases que podrían darnos una pista de lo que nos espera: «un mundo expansivo y reactivo» y «un sandbox rico en superhéroes». Black Panther podría inspirarse en Las Sombras de Mordor con misiones o enemigos generados por procedimientos (procedural) donde echamos mano de otros superhéroes. Es probable que EA saque raja de esto último, con trajes u objetos cosméticos que podría cobrar para desbloquearlos.

Si algo aprendimos de Marvel's Avengers es que no puedes crear un juego de superhéroes sin una historia o mecánicas atractivas. El juego de Crystal Dynamics y Eidos Montreal no aprovechó el potencial de la licencia y está próximo a morir. EA no puede darse un lujo similar con nombres como Iron Man o Black Panther.

