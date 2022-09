Los rumores eran ciertos. Electronic Arts anunció que se encuentra trabajando en un juego de Iron Man, el popular superhéroe de Marvel. El proyecto está a cargo de EA Motive, el estudio canadiense que también participó en el desarrollo de títulos como Star Wars: Squadrons y Star Wars Battlefront II —en este último apoyando a DICE—. Sin embargo, últimamente se han robado los reflectores porque están haciendo el remake de Dead Space. Por supuesto, Marvel Games igualmente se involucrará en el desarrollo.

Si bien es cierto que EA no le tenía demasiada fe a los juegos para un solo jugador, el éxito arrollador de Star Wars Jedi: Fallen Order los hizo cambiar de opinión. Es por esta razón que el juego de Iron Man es una experiencia single player con total enfoque en la narrativa. Se sabe, además, que ofrecerá una vista en tercera persona, muy apropiada para el personaje que vamos a controlar.

Es importante mencionar, eso sí, que el proyecto está en una fase temprana de desarrollo, por lo que probablemente tengamos que esperar varios años para disfrutarlo. "Estamos encantados de compartir que un nuevo juego de Iron Man para un solo jugador, en tercera persona y de acción y aventura, se encuentra ahora en las primeras etapas de desarrollo en Motive Studio, con sede en Montreal", expresa Electronic Arts.

Uno de los puntos para sorpresivos del anuncio es que Olivier Proulx, quien fuera director del excelente ‌Marvel’s Guardians of the Galaxy, se unió a las filas de EA Motive para liderar el desarrollo de Iron Man. Recordemos que Square Enix vendió sus estudios de occidente, entre ellos Eidos Montreal, a Embracer Group. Esta situación desató un fuga de talentos, y Electronic Arts no perdió la oportunidad de cazar a algunos de ellos. Estas fueron las palabras del susodicho:

"Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de crear un videojuego basado en uno de los superhéroes más icónicos del entretenimiento actual. Tenemos una gran oportunidad de crear una historia nueva y única que podamos llamar nuestra. Marvel nos anima a crear algo nuevo. Tenemos mucha libertad, lo cual es muy atractivo para el equipo." Olivier Proulx

Por su parte, Bill Rosemann, vicepresidente y director creativo de Marvel Games, expresó lo siguiente: “Estamos encantados de colaborar con el talentoso equipo de Motive Studio para traer su visión original de uno de los personajes más importantes, poderosos y queridos de Marvel. Su experiencia en la entrega de mundos de entretenimiento ya establecidos y un juego emocionante, combinado con su auténtica pasión por el ícono con armadura, impulsará nuestra búsqueda para entregar una carta de amor a un héroe legendario”.

Ojo, desde Marvel dejan entrever que otros juegos de superhéroes están en camino. "Esta es una nueva y emocionante colaboración entre Marvel y Electronic Arts, con Iron Man como el primero de varios juegos nuevos."