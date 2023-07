No tener aire acondicionado en verano es poco menos que una sentencia de muerte. Los efectos de las elevadas temperaturas te acompañará día y noche, llegando incluso a sacar la peor parte de cualquier ser humano. Pero eso tiene solución. Y no, no hace falta instalar un aire acondicionado en casa. Con estos 8 trucos podrás mantener tu casa fría incluso en estos duros meses estivales.

En la lista, además de los típicos trucos de abrir puertas y ventanas, también econtrarás algunos que requieren un poco más de inventiva y esfuerzo. Por supuesto, estos últimos te garantizan mejores resultados, y es que, ante situaciones desesperadas, a veces hay que tomar medidas igual de desesperadas.

Más allá de estos consejos para mantener tu casa fría, también te contamos cómo ahorrar en tu factura de luz durante las olas de calor. Asimismo, si piensas viajar este verano, recuerda seguir las recomendaciones de la DGT para conducir bajo altas temperaturas y así evitar malos ratos en la carretera.

Enfría tu casa incluso durante las olas de calor de este verano

El 3 de julio se alcanzó el día más caluroso desde que hay registros.

Abre y cierra las puertas de tu casa: si hay algo que se enseña primordialmente en arquitectura es el tema de la ventilación cruzada. El viento no puede entrar si no tiene un sitio por el que salir. Por esta razón, si quieres generar corrientes que limpien tu casa del cargado aire caliente del verano y la mantengan fría, es importante que todas las ventanas y puertas de habitaciones se mantengan abiertas en todo momento. O, al menos, las de aquellas estancias que vayas a usar durante la noche, lo que te permitirá conciliar el sueño más fácil.

Cierra persianas y cortinas: sin cerrar las ventanas –por lo que ya comentamos–, una buena opción para generar fresco es taparlas con persianas y cortinas. Durante el día, la luz del sol que entra a la habitación es la mayor causante de temperaturas altas. Cerrando estos dos elementos, el viento puede seguir su camino dentro de la estancia, pero sin la radiación solar.

Instala un toldo en tu ventana: aunque cerrar las persianas es un método que mantiene la luz solar lejos del interior de la habitación, la radiación podría seguir colándose y calentándola. Por esto, si deseas mantener tu casa fría, una buena idea es instalar un toldo. De esta forma, puedes mantener los rayos solares incluso más lejos de la ventana, y en algunas ocasiones te permitirá abrir la persiana para disfrutar de la luz, sin someterte a todo el calor del verano.

El ventilador, tu mejor aliado durante el verano

Ten tu ventilador a punto: esta es la época donde la mayoría de personas tiene al menos un ventilador encendido en casa durante parte del día. Asegúrate de que su configuración se encuentra a la máxima velocidad posible para conseguir enfriar ligeramente tu casa y sus habitaciones.

Hielo en tu ventilador puede ser una buena idea: si el calor ya se ha vuelto insoportable, utilizar hielo puede ayudarte. Coloca un tazón lleno frente a la corriente de aire generada por el ventilador para que refresque la habitación sin necesidad de aire acondicionado. Eso sí, asegúrate de estar bien abastecido para cambiar el recipiente cuando se derrita el contenido.

Pon el ventilador en un punto estratégico: a diferencia de un aire acondicionado, un ventilador no hace más que generar una corriente de viento, la cual se va a mantener a la misma temperatura que la habitación sin capacidad de refrescar realmente. Un método para mejorar este efecto es colocar el ventilador delante de una ventana. De esta forma, podrá absorber viento fresco del exterior y redireccionarlo a tu habitación. Asegúrate de tener la puerta abierta para generar el efecto de ventilación cruzada y enfriar toda la casa .

Cómo prepararse para dormir incluso cuando la casa no está fresca

Prepara tu cama para dormir: para mantener tu casa fría al momento de dormir, es importante que prepares tu cama correctamente. Por ejemplo, usar sábanas de lino es la mejor opción para este verano, y es que se trata de una tela capaz de transpirar, absorber y refrescar. Por otro lado, también puedes comprar un gel refrescante para tus almohadas, recomendado sobre todo para personas con problemas para conciliar el sueño durante las olas de calor.

Enfría tu ropa antes de dormir: si el calor no te permite conciliar el sueño, la mejor opción será utilizar la nevera como un aliado. En lugar de meterte en ella, como a veces provoca, solo necesitas dejar tu ropa durante un rato. Puedes tomar una ducha y, al salir, sacar tu pijama favorito, fresco y listo para dormir durante este verano.

Más guías y consejos