Soportar las olas de calor cada vez es más complicado. La temperatura, por distintos factores climáticos que nosotros mismos hemos provocado, se sigue elevando año tras año durante esta temporada en distintas regiones del mundo. La solución, en aquellos que se lo pueden permitir, es recurrir al aire acondicionado. El problema es que el alto costo de la energía eléctrica hace que te lo pienses dos veces. Por tal motivo, te compartimos algunos consejos para ahorrar en tu factura de la luz en plena ola de calor. Recuerda, además, que ya te contamos cómo proteger tus dispositivos en esta época calurosa.

Considera, por supuesto, que los siguientes consejos para ahorrar en tu factura de la luz durante ola de calor están sujetos a las posibilidades económicas de cada persona y, por supuesto, al país desde el cual nos visitas. Estamos conscientes de que en algunos territorios la temperatura se ha vuelto insoportable. Quizá, prefieras pagar más en tu factura que desprenderte del aire acondicionado.

El ventilador, un salvavidas para ahorrar en tu factura de la luz en la ola de calor

El primer gran consejo que te podemos dar es el siguiente: los ventiladores convencionales, sin importar si son de pie o de techo, pueden convertirse en un buen aliado para luchar contra la oleada de calor. A diferencia del aire acondicionado, su consumo energético es significativamente menor y lo notarás en tu factura de luz.

Vale, los ventiladores no son —ni de cerca— tan eficientes como el aire condicionado para enfriar el hogar, pero esas corrientes de aire pueden ser suficientes para mantenerlo fresco en determinadas horas del día. Principalmente, aquellas en la que la temperatura, pese a ser elevada, todavía es tolerable.

Ojo, si tienes ventilador de pie, su ubicación en tu hogar es clave. De nada sirve tenerlo en una zona donde los rayos del sol están entrando con total intensidad. Lo único que provocarás es que impulse aire caliente. Lo más conveniente es tenerlo en una zona fresca para sacarle mayor provecho.

Ajusta la temperatura de tu aire acondicionado

Si estás en la situación de no poder prescindir del aire acondicionado, aun así puedes seguir estos consejos p ara a horrar en tu factura de la luz durante ola de calor . Lo primero y más importante es saber que, mientras más baja sea la temperatura del dispositivo, más energía consume.

Entonces, lo ideal es ajustar la temperatura entre los 24 y 27 grados para mantener el consumo en un nivel aceptable. Posiblemente, no sientas el hogar tan frío como deseas, no obstante, no hay necesidad de bajarla más para sentirte cómodo —recuerda que por fuera arde un infierno—.

Se estima que el aire acondicionado puede gastar hasta un 8% más energía por cada grado que descienda por debajo del rango mencionado previamente. Depende, por supuesto, de la marca y modelo del mismo, pues los equipos más modernos han mejorado en la cuestión del consumo.

Apaga el aire acondicionado si no estás

Muchas veces dejamos una habituación e incluso el hogar y mantenemos prendido al aire acondicionado. Ya sea por descuido o porque queremos que esté listo para nuestro regreso. En cualquier caso, esto es un total desperdicio. Un buen consejo p ara a horrar en tu factura de la luz durante la ola de calor es no recurrir a esta práctica.

Apaga el aire acondicionado cuando no lo vayas a aprovechar durante largos periodos de tiempo. Además, si recién vuelves a casa y la temperatura te parece molesta, la realidad es que los equipos no tardan mucho tiempo en enfriar.

Aísla tu casa para mantener la temperatura estable

De nada sirve encender al aire acondicionado si tienes puertas o ventanas abiertas que den hacia el exterior. Lo único que provocarás es un choque de temperaturas y una elevada factura de luz al finalizar el mes.

Entonces, cierra ventanas y puertas para mantener aislado tu hogar. Esto permitirá que la temperatura interna sea la ideal.

Desconecta los electrodomésticos que no uses

Los equipos electrodomésticos forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero, si no requerimos usarlos por largos periodos de tiempo, lo preferible es desconectarlos. Aunque no están desempeñando sus tareas de forma habitual, consumen cierta cantidad de energía mientras estén conectados. Desde luego, este consejo para a horrar en tu factura de la luz es aplicable en cualquier época del año; no es específica de la ola de calor.

Pon atención a la tarifa de luz

Elegir la tarifa adecuada para tu vida puede ser clave para ahorrar luz durante la oleada de calor. Compara cuáles son las opciones disponibles y las que mejor se adapten a su estilo de vida y horarios de actividad. Esto, por sí solo, puede ser diferencial para tu cartera.

