El actor Fred Astaire dijo en 1976 que bailar era lo más cercano a la magia en el mundo real. Protagonista de varios de los más queridos musicales del cine, dedicó su carrera a cimentar el género y demostrar que muchas de las mejores historias de la gran pantalla son inolvidables gracias a las melodías que las acompañan. Los musicales de Disney son un gran ejemplo de ello.

El estudio fue pionero en utilizar la capacidad de la música para transmitir emociones y en llevar el clásico género a una nueva dimensión. Con sus películas animadas, sus conciertos en vivo en los parques temáticos y otras muchas aportaciones, le dio un aire fresco a la posibilidad de integrar melodías pegadizas a tramas complejas. Lo que se volvió una tradición que todavía es esencial en la compañía y su forma de comunicarse con el público.

Date de alta en Star+ y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como Alien, Los Simpson, X-Men y The Walking Dead. Incluye Star Originals y todo el deporte de ESPN, como LaLiga, la Champions y la F1. Suscríbete a Star+ y ahorra Combo+ es el pack definitivo que te permitirá ahorrar mientras disfrutas de todo el contenido de Disney+, Star+ y de todo el deporte de ESPN, incluyendo el fútbol de las mejores ligas del mundo. El mejor pack al mejor precio Suscríbete Combo+ y ahorra

Te dejamos cinco musicales de Disney+ que puedes empezar a disfrutar ahora mismo. Desde la historia de una familia curiosa, hasta grandes figuras históricas reinventadas gracias al espectáculo. Una gran variedad de opciones que permiten profundizar en las mejores narraciones a través de grandes composiciones. Grandes aventuras que muestran toda la capacidad del mundo cinematográfico para emocionar y cautivar.

Encanto, el último de los musicales de Disney

La familia Madrigal tiene una historia asombrosa que contar. Cada miembro posee un don mágico único, adquirido a raíz de una tragedia pasada. Las misteriosas selvas colombianas obsequiaron a los familiares con un prodigioso encanto que les permitió prosperar a pesar del dolor. Décadas después, el don de cada uno —imprevisible y siempre asombroso— se convirtió en parte de la historia de su robusto árbol genealógico.

Excepto para uno de sus miembros más jóvenes. Mirabel no tiene don. De hecho, no tiene otra cosa que su carisma, fuerza de voluntad y pasión por la vida. La paradoja de ser corriente entre miembros de una herencia extraordinaria, convierte al personaje en un miembro marginal de la familia. Con varias canciones de Lin-Manuel Miranda, que brindan voz y sensibilidad al íntimo sufrimiento de la protagonista, la banda sonora, rica en contrastes y profundamente sentida, refleja las frustraciones de Mirabel.

Pero este musical de Disney llega a su mejor momento cuando el verdadero poder de Mirabel se manifiesta. Después de que el misterio que une a los Madrigal comience a desvanecerse, la joven tendrá que viajar al centro de la historia que originó los milagros. Para demostrar que su propósito como parte de un hogar mágico es simbolizar el futuro. Es entonces cuando las grandes canciones se convierten en una forma de profundizar en el argumento, la representación de la cultura colombiana y el mensaje de aceptación y amor propio. Todo al ritmo de cumbia, salsa y tonos afrocaribeños que dotan a la trama de una particular personalidad.

Hamilton

La película musical de Disney+ muestra una grabación en vivo de la producción teatral original de Broadway y es una maravillosa muestra del poder emocional del musical. Escrita, compuesta y protagonizada por Lin-Manuel Miranda, y dirigida por Thomas Kail, es un tributo a las obras del género. Pero también al poder de las grandes canciones y la capacidad de una partitura sensible para brindar vitalidad a una trama en apariencia sobria.

La producción cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Utilizando música hip-hop, R&B y de otros estilos, narra desde su llegada a Nueva York como inmigrante hasta su muerte en un duelo con Aaron Burr. También aborda la Guerra de Independencia, la creación de la Constitución de los Estados Unidos y la lucha contra la esclavitud. La trama muestra cómo Hamilton fue fundamental en la creación del sistema financiero estadounidense y en la formación del país.

Este musical, que puede verse en Disney+, presenta a los miembros del elenco original de Broadway, incluyendo a Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton. A la vez, incluye a Leslie Odom Jr. en el papel de Aaron Burr, Phillipa Soo interpretando a Eliza Hamilton y Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler. Pero, sin duda, lo más valioso es cómo las composiciones acompañan un argumento que va del dolor a la esperanza. Hamilton, más que un musical, es una puesta en escena en que la que el bien y el mal se enaltecen a través del arte.

Desencantada

En el musical de Disney Encantada, del 2007, Giselle (Amy Adams) era una princesa de un reino asombroso que encontró al amor de su vida en la mundana Nueva York. Quince años después, la protagonista suspira por un cuento de hadas mientras se enfrenta a los retos de la edad madura, la maternidad y un matrimonio en problemas.

El argumento de un espíritu optimista que debe hacer frente a las pequeñas decepciones de la vida mundana no es original. Pero la película musical Desencantada, disponible en Disney+, la lleva a un nivel entrañable que vincula la historia con su recordada predecesora.

No obstante, lo más importante del largometraje son sus canciones. Desde un duelo vocal entre la heroína y la villana, hasta la narración del amor a través de la letra de grandes canciones. El argumento logra incorporar toda la travesía emocional y psicológica de Giselle en busca de una forma de comprender su vida —pasada y presente— a una partitura fantástica. Mucho más, en la medida en que la madurez del personaje se hace obvia en cada una de sus canciones y melodías, progresivamente más dulces y dolorosas. En su adorable cierre, la narración recuerda que los finales felices pueden ser reales. Y que son mucho mejores si están acompañados de buena música.

The Beatles: Get Back

Aunque no es un musical propiamente dicho, este documental dirigido por Peter Jackson rinde tributo a la historia de la cultura popular del siglo XX. La producción, disponible en Disney+, se centra en la grabación del álbum Let It Be y la última gira en vivo de The Beatles en 1969. Aunque, más que eso, es un recorrido a través de la icónica banda y su repercusión en una idea más amplia, importante y poderosa acerca de la música.

La producción presenta imágenes nunca vistas de las sesiones de grabación y los ensayos en los estudios de Abbey Road, en Londres. También en su estudio de cine en Twickenham. Las imágenes fueron restauradas y remasterizadas por Peter Jackson y su equipo para ofrecer una visión más nítida de los ensayos de la banda y contar la historia privada de un evento histórico en el mundo del entretenimiento.

En secuencias entrañables y conmovedoras, el documental musical de Disney+muestra a los miembros de The Beatles desde una óptica humana. Más allá de la fama y el reconocimiento, analiza el sentido de la música como un lenguaje de masas. Explora la relación de los hombres que convirtieron el rock en memoria colectiva contemporánea. Y deja entrever, en medio de discusiones y debates sobre la dirección creativa de la banda, un reconocimiento a la trascendencia de su obra.

Una de las grandes secuencias de la producción es la grabación inédita de la última actuación en vivo de The Beatles en la azotea de su oficina de Apple Corps en Londres. Un momento profundamente emocionante que, quizás, cambió la trayectoria de la industria de la música tal y como lo conocemos en la actualidad.

High School Musical, el mítico musical adolescente de Disney

Este fenómeno cultural, que generó una franquicia con varias secuelas y adaptaciones teatrales, comenzó con una sola película musical. Estrenada en Disney Chanel en el 2006, es un recorrido bailado a través de la esperanza y la energía de la juventud. Eso sí, en forma de un homenaje a los clásicos musicales y a sus cualidades más emocionantes.

La trama relata el amor entre Troy (Zac Efron), capitán del equipo de baloncesto de su escuela, y Gabriella (Vanessa Hudgens), una estudiante tímida. Lo que comienza siendo un romance, termina por ser un recorrido divertido por la idea del poder del arte como vehículo de expresión.

El argumento es sencillo, pero profundiza en las aspiraciones y cómo la música puede ser una forma de expresarlas. En particular, al detallar la audición para la obra anual de la escuela, en el que Troy y Gabriella deciden participar. Aunque inicialmente enfrentan la oposición de sus amigos y compañeros de equipo, más tarde descubren su amor por cantar y actuar.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Convertida en un éxito inmediato gracias a su banda sonora y canciones originales, este musical de Disney fue el comienzo de una prolífica franquicia. Todavía hoy se la recuerda por su vitalidad despreocupada y por lanzar las carreras de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Corbin Bleu.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente