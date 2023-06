Que Halo está lejos de sus épocas doradas, no es novedad. La franquicia ha transitado meses muy duros, especialmente en el tramo final de 2022, por la imposibilidad de 343 Industries de cumplir con su calendario de lanzamientos de contenido adicional para Halo Infinite. De hecho, llegó a rumorearse que el estudio sería desvinculado de su desarrollo. Y si bien Microsoft lo desmintió, la idea nunca quedó completamente desterrada.

Recientes comentarios de Matt Booty, líder de Xbox Game Studios, han puesto otra vez sobre el tapete la posibilidad de que el futuro de Halo ya no dependa de 343 Industries. Al menos no de forma exclusiva.

En una entrevista con Axios, el ejecutivo se refirió a la actualidad de Halo y dejó algunos conceptos muy interesantes. Por un lado, explicó que el equipo que hoy está a cargo de Halo Infinite es muy diferente del que inició el proyecto. Además, elogió a Pierre Hintze, quien en septiembre del año pasado tomó las riendas del juego tras la partida de Bonnie Ross.

"Confío en los líderes, pero el equipo que nos trajo aquí probablemente no sea el mismo que nos llevará hacia adelante. Miren la calidad de The Master Chief Collection y sepan que el núcleo del equipo que hizo eso, hoy está haciendo mucho del trabajo pesado en Halo". Matt Booty, líder de Xbox Games Studios.

La referencia a The Master Chief Collection no es casual. En 2014, el lanzamiento de la compilación de la serie Halo para la Xbox One recibió excelentes críticas por su contenido y mejoras gráficas. No obstante, los fanáticos y la prensa castigaron con dureza a 343 Industries por el mal desempeño del multijugador y sus problemas de conectividad. Algo parecido a lo que ocurrió con Halo Infinite, cuya campaña recibió muy buenas calificaciones, pero el sentimiento se revirtió por completo por el fiasco de su multiplayer.

Pierre Hintze es señalado como una figura fundamental para solucionar los inconvenientes de The Master Chief Collection y ayudar a enderezar su rumbo. Sin embargo, el apoyo de Booty al actual líder de 343 Industries no sería garantía de que el estudio mantenga la exclusividad sobre el desarrollo de Halo.

¿Los estudios de Activision podrían meter mano en Halo?

Durante la entrevista, el líder de Xbox Game Studios se negó a responder si una nueva entrega de Halo está en desarrollo. Y cuando se le consultó si Microsoft analizaría continuar la franquicia con algún estudio de Activision Blizzard, dejó la puerta abierta a la posibilidad. Siempre y cuando se pueda cerrar la adquisición por casi 69.000 millones de dólares.

"Si algo así sucediera, [la idea] tendría que llegar desde los estudios. Es poco probable que intervengamos para dictar eso desde arriba", aseveró Matt Booty. Así las cosas, entonces, el ejecutivo ha dejado en claro que, por lo pronto, 343 Industries sigue siendo "la casa de Halo". Pese a ello, si otros estudios —incluidos los de Activision— ofrecen propuestas atractivas para continuar la franquicia, no se descarta un cambio de rumbo.

Otro elemento importante a considerar para el futuro de Halo es cómo han afectado los despidos de comienzos de este año en 343 Industries. Varios integrantes de la compañía, incluidos algunos veteranos con más de 10 años de experiencia en Xbox, vieron la puerta de salida, como parte de una reestructuración anunciada por Microsoft.

Más allá del liderazgo y los desarrolladores, Halo también afronta un posible cambio drástico en materia técnica. Desde hace tiempo se especula con que 343 Industries abandone el motor gráfico Slipspace, una tecnología propietaria que muchos consideran anticuada, y adopte el exitoso Unreal Engine de Epic Games. ¿Será suficiente para no perder el control de la franquicia más emblemática de Xbox? La última palabra aún no está dicha.

