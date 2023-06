Después de una larga espera, Virgin Galactic ha confirmado cuándo iniciarán sus vuelos comerciales al espacio. La firma de Richard Branson anunció que concretará el viaje con sus primeros clientes antes de que finalice el mes en curso, de no medir ningún inconveniente.

De acuerdo a lo informado en su sitio web, la ventana de lanzamiento para su primera misión al espacio será entre el 27 y el 30 de junio. El vuelo en cuestión, bautizado como Galactic 01, se llevará a cabo en la nave VSS Unity y destacará por tener un componente científico, y no tanto turístico.

Virgin Galactic confirmó que la tripulación de su primer viaje comercial al espacio estará conformada por tres miembros de la Fuerza Aérea y el Consejo Nacional de Investigación de Italia. La intención de los viajeros es aprovechar el vuelo para realizar una investigación sobre microgravedad.

"Con cargas científicas a bordo, el vuelo espacial demostrará el valor y el poder del laboratorio científico suborbital único que ofrece Virgin Galactic", expresó la firma. De esta forma, los de Richard Branson quieren demostrar que su misión no aspira únicamente a captar la atención de personas con dinero de sobra en los bolsillos.

Virgin Galactic pone en marcha, al fin, sus vuelos comerciales

Si Virgin Galactic completa su primer vuelo comercial en tiempo y forma, ya ha definido que su segunda misión (Galactic 02) se realice en agosto. En este caso, sí será un viaje netamente turístico destinado a los que ya han sido bautizados como "astronautas privados". Se espera que la firma dé a conocer a los integrantes de dicha tripulación en una fecha más cercana a la ventana de lanzamiento.

De no sufrir contratiempos, la idea de la compañía es ofrecer vuelos mensuales a partir de Galactic 03. Aunque por ahora no existe un cronograma detallado, y el ambicioso plan podría sufrir modificaciones. No obstante, no está nada mal que Virgin Galactic comience a materializar una promesa de varios años. No solo por el bien de quienes pagaron 450.000 dólares para garantizarse un pasaje hacia el filo del espacio, sino de las expectativas a futuro de esta firma espacial privada.

Tengamos en cuenta que Virgin Galactic ha operado a pérdida desde su creación, y las cifras se han vuelto monstruosas en los últimos años. Entre 2020 y 2021, ingresó apenas 3,5 millones de dólares y perdió alrededor de $1.000 millones. Mientras que solo en 2022 el rojo fue por otros 500 millones de dólares.

Virgin Galactic apunta a lograr un flujo de caja positivo en 2026, pero para ello necesita empezar a volar al espacio y hacerlo con constancia. Se espera que en 2025 debuten las nuevas naves suborbitales de la clase Delta, que reemplazarán a las VSS Unity y VSS Imagine. Ese mismo año, además, se estrenarán las nuevas naves nodrizas que producirá Aurora, una subsidiaria de Boeing. Con ambas plataformas, se promete agilizar drásticamente el ritmo de los viajes comerciales.

Por lo pronto, las miradas estarán puestas sobre el lanzamiento de su primer vuelo comercial al espacio. Si todo sale bien, resta esperar apenas poco más de una semana para que se concrete. Virgin Galactic sabe que tiene los ojos del mundo encima, y debe aprovecharlo. Las misiones Galactic 01 y Galactic 02 se podrán seguir en directo vía streaming a través de la web de la empresa.

