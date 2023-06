Gracias a su exitoso recorrido en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Holland tiene más que asegurado su puesto en Spider-Man 4. No obstante, la realidad es que el actor cada vez tiene más dudas sobre el resultado final que ofrecerá esa película.

Recientemente, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Tom Holland reconoció que una parte de él preferiría ceder su lugar a otro actor en Spider-Man 4. ¿Por qué exactamente? Por sus palabras se puede intuir que teme que la película no esté a la altura de lo esperado a pesar de la confianza que tienen en la historia propuesta. Lo anterior, claro, podría perjudicar su legado como Spider-Man.

"Es un proceso colaborativo. Las primeras reuniones sobre Spider-Man 4 nos preguntábamos: '¿Por qué haríamos esto de nuevo? Y creo que encontramos la razón para hacerla. Estoy muy, muy satisfecho con el lugar en el que estamos en términos creativos", comentó Tom Holland, y agregó:

"Pero también estoy un poco preocupado. Hay un estigma sobre la cuarta entrega en todas las franquicias. Siento que logramos un home run con nuestra primera franquicia y hay una parte de mí que quiere partir con la frente en alto y pasar el bastón al próximo chico afortunado que pueda dar vida a este personaje." Tom Holland.

Siendo sinceros, los temores de Tom Holland con relación a Spider-Man 4 son totalmente compresibles. Actualmente, hay varios factores que, de alguna forma, podrían hacernos dudar sobre el éxito del filme.

En primer lugar, no se debe olvidar que las anteriores dos sagas de Spider-Man terminaron mal. Aquella protagonizada por Tobey Mcguire, tras dos entregas estupendas, cayó en un bache profundo con Spider-Man 3. Al menos en el terreno narrativo, quedó mucho a deber.

Por su parte, The Amazing Spider-Man fue una montaña rusa de situaciones. La primera película, estrenada en 2012, dejó satisfechos a los fans, pero no a Sony. La recaudación no llegó a los niveles proyectados por la compañía. Para su desgracia, ese tropiezo se volvió a repetir en The Amazing Spider-Man 2. Tal fue la decepción de la productora que terminó cancelando la conclusión de la trilogía, y con Andrew Garfield dejando al personaje por la puerta de atrás

¿Spider-Man 4 podría ser un fracaso en la taquilla? Se ve complicado, sobre todo si consideramos las espectaculares cifras de los anteriores tres largometrajes. Pero hay una situación actual que no se puede dejar de lado: el Universo Cinematográfico de Marvel está lejos, muy lejos de pasar por su mejor momento.

Desde la fase 3, son pocas las películas de Marvel que han convencido a su audiencia objetivo. Incluso Spider-Man: Sin camino a casa, pese a hacer realidad el sueño de juntar a los arácnidos de tres generaciones, no es considerada como una excelente película más allá de su componente nostálgico.

No queda duda de que el cine de superhéroes, en general, entró en una etapa de cansancio. Spider-Man 4 y Tom Holland, cuando llegue el momento, tendrán que lidiar con ese obstáculo, seguramente el más complicado desde que el actor da vida al personaje.

