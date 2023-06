Continúan los mensajes contradictorios de Tom Holland sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor, una vez más, ha sugerido que no hay garantía alguna que Spider-Man 4 llegue a ser una realidad. Y nuevos elementos juegan en contra de la película. Cuando lo entrevistamos su tono era totalmente distinto.

Lo ha explicado durante una entrevista con Inverse. El actor está haciendo una gira promocional de The Crowded Room, la nueva serie de Apple TV+ que protagoniza. Asegura que para el sería un honor poder compartir pantalla con Miles Morales. "Me encantaría introducirlo al live-action. ¿Cómo hacemos eso? No lo se, pero si se da la oportunidad, lo haría sin pensarlo", explica.

Esa es la noticia buena, después de todo, Tom Holland habla de la oportunidad de introducir a un personaje, que significaría darle continuidad a Spider-Man más allá de Peter Parker. Pero también ha puesto ciertas dudas sobre la posibilidad que se haga la película en un futuro.

Pero Spider-Man 4 está oficialmente en pausa debido a la huelga de guionistas en Estados Unidos. Se desconoce cuánto tiempo durará y cómo afectará a largo plazo a películas y series, pero Tom Holland ha explicado que la película está en fases muy, muy tempranas. Es decir, pasará bastante tiempo, con o sin retrasos, para que la película llegue a estrenarse.

De hecho, el actor ha reiterado que no es claro si Spider-Man 4 se hará o no. "Hay ciertas cosas de las que estamos hablando, por las que estoy emocionado", dijo en la entrevista. Pero inmediatamente aclaró: "Si llega a suceder o no, quien sabe. Y aunque ahora parece super interesante, tendremos que esperar para saber si se concretan o no".

Marvel y Sony siguen optimistas sobre el futuro de Spider-Man 4

Los productores de Marvel y Sony parecen ser optimistas sobre el futuro de Spider-Man 4. Kevin Feige, por ejemplo, anunció en febrero pasado que la película ya tiene un arco argumental construido. "Tenemos grandes ideas que deben de ponerse en papel por parte de nuestros guionistas", explicaba.

Luego, Amy Pascal productora de las películas de Spider-Man también se escuchaba bastante positiva sobre el futuro de la película. Durante la gala de la premiere de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, comentó que la producción ya está encaminada, pero pausada por la huelga de guionistas. Tocará esperar y ver si los planes se materializan.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente