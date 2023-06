El estreno de The Crowded Room, con Tom Holland como protagonista, no ha pasado desapercibido para una parte de los espectadores amantes de las series de televisión. Apple TV+, como ya lo viene haciendo Sony, apostó por uno de los actores más populares del momento para abordar un drama psicológico complejo; hasta el punto de que la exigencia del papel terminó afectando al intérprete.

The Crowded Room tiene como contexto a la Nueva York de 1970, marcada por la violencia. Es ahí donde ocurre el hecho central de la producción: un tiroteo. ¿Quién es el eje de ese acontecimiento? Danny Sullivan, el personaje interpretado por Tom Holland. En un principio, este se presenta como alguien introvertido, reservado, tímido. Entonces, ¿qué ocurre para que alguien así puede terminar involucrado con un evento sangriento?

Lo normal sería que pudiera recordar, que sus memorias lo ayudaran a esclarecer qué ha ocurrido. Pero no. Entre la paranoia, el trauma, y el miedo se va preparando el caldo de cultivo de este relato dramático y psicológico. Por esas características, el papel ha terminado desgastando a Tom Holland, quien hace poco explicó que se iba a tomar un año sabático de la actuación. Esto, a su vez, generó otra polémica. La vemos.

The Crowded Room, Tom Holland y la polémica sobre su breve retiro

El pasado 8 de junio, Tom Holland describió en Extra TV parte de la complejidad de su personaje en The Crowded Room. El actor dijo lo siguiente: “Estábamos explorando ciertas emociones que, definitivamente, nunca antes había experimentado. (...) Además de lo anterior, al ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier película, agregué ese nivel adicional de presión”.

Danny Sullivan (Tom Holland) en The Crowded Room.

Desde el tráiler de The Crowded Room, se podía ver a un Tom Holland distinto al que se le suele ver en los proyectos de Sony. En cuanto a exigencia actoral, interpretar a Danny Sullivan puede que haya sido el reto más desafiante para el actor. No solo se trató de un proyecto físico —aunque menos que los de Marvel como Spider-Man— sino también de un viaje psicológico exigente. En ese contexto, dijo: “Pero realmente lo disfruté. Me encantó la curva de aprendizaje de convertirme en productor. No soy ajeno al trabajo duro”.

Tras describir el contexto en el que estuvo involucrado, el actor explicó lo siguiente: “The Crowded Room me rompió. Llegó un momento en el que pensé: ‘Necesito tomarme un descanso’. Ahora me estoy tomando un año sabático. Eso es el resultado de lo difícil que fue este programa”. Esa declaración, por otro lado, ha generado polémica: una parte del periodismo asocia su decisión de apartarse de la actuación momentáneamente con las críticas negativas que ha recibido la serie.

¿Cuánta verdad hay en esa idea? Tom Holland abordó con humor y un poco de ironía esa discusión en el programa Live Kelly and Mark, en el que dijo lo siguiente: “Luego de que se estrenara la producción, no tuvimos críticas favorables. Entonces, la historia que se comenzó a contar en la prensa fue que me estoy tomando este año sabático debido a las reseñas negativas. Pero tengo ocho meses de mi año libre. He estado relajándome en mi casa en Londres, yendo a algún Gran Premio, cultivando guisantes y jugando al golf”.

Entre 2021 y lo que va de 2023, el actor ha estado involucrado en al menos cinco proyectos, cuatro de ellos han sido películas. Con base en esto, podría entenderse de forma irónica esa referencia a los ocho meses. Una manera sutil de sugerir que no es muy común que pare de trabajar. Dicho lo anterior, el actor se refirió a sus seguidores: “Me siento muy agradecido por tener una comunidad maravillosa de personas que me apoyan”.

The Crowded Room se encuentra disponible en Apple TV+ desde el pasado 9 de junio de 2023.

