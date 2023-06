En la serie Invasión secreta, disponible en Disney+, nadie es lo que aparenta ser. La escalofriante premisa no se refiere solo a que las lealtades de cada personaje estén en entredicho, sino a algo peor. La misteriosa raza Skrull, hasta ahora aliada de la Tierra, se ha rebelado contra el control del gobierno estadounidense. Lo que quiere decir que no acatarán las órdenes de ninguna organización en activo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero también que utilizarán su más terrible poder: el de cambiar de forma y hacerse pasar por cualquiera.

Se trata de un juego de identidades aterrador que Invasión Secreta explora casi desde sus primeras escenas. Pero que, además, evidencia que la fase cinco de la franquicia tendrá una notable relación con la actuación de los peligrosos alienígenas. Los primeros episodios de la producción muestran que la batalla de intereses políticos se volverá un importante riesgo. En especial, cuando los Skrulls demuestren la utilidad de su habilidad para sumir en la confusión a los gobiernos del mundo supervivientes al chasquido de Thanos.

La larga trayectoria de los Skrulls

Por supuesto, el argumento de Invasión Secreta tiene una estrecha relación con el cómic del mismo nombre de Michael Bendis, publicado en el 2008. Pero, a la vez, se trata de un recorrido por la larga trayectoria de la raza extraterrestre a través de la historia de la editorial.

Una que ha convertido a los Skrulls en un riesgo latente, siempre a punto de estallar, con el que los héroes de Marvel deben lidiar. No obstante, su recorrido a través de docenas de hilos narrativos comenzó hace más de cuatro décadas en un escenario familiar. La lucha contra varias de las figuras más famosas de la franquicia.

El cuestionable origen de la raza

La primera aparición de los Skrulls fue en el cómic Fantastic Four #2, publicado en el año 1962. Por entonces, eran villanos menores que actuaban a la sombra y cuya capacidad para la mutación y el camuflaje no era del todo precisa. Su batalla contra la familia más famosa de superhéroes comenzó como una escaramuza, con la infiltración de algunos agentes de exploración. No obstante, Reed Richards no les consideró un peligro real, por lo que desaparecieron de la trama con relativa rapidez.

De hecho, en sus esporádicas actuaciones en argumentos mayores, no eran infalibles a la hora de emular el aspecto de otras personas. Lo que les convertía en un riesgo calculado o, al menos, proporcionaba el método que permitía identificarles con relativa facilidad.

El origen de los Skrulls proviene de un experimento genético llevado a cabo por los Celestiales. La intención era crear una nueva raza, tan fuerte como inteligente, que además pudiera aprender y recibir instrucciones. Todo con el cometido de llevar a cabo invasiones y colonizaciones.

Los Skrulls se convierten en criaturas peligrosas

De estos intentos nacieron tres ramas de la raza de Skrull, que se enzarzaron en una guerra interna. Al final, triunfó la variación que tenía la capacidad de cambiar de forma. Para la recién creada población, todavía era un poder difícil de manejar o comprender en toda su extensión. Pero era lo suficientemente preciso como para considerarlo peligroso.

Durante siglos, el combate entre diversas facciones diezmó al pueblo alienígena. Poco a poco, sin embargo, lograron crear una civilización sólida y aprendieron a perfeccionar el uso de su poder. Lo que les brindó la oportunidad de volver a su planeta de origen. Su habilidad para cambiar de forma evolucionó hasta que los Skrulls fueron capaces no solo de transformarse en otras criaturas. Sino también de absorber parte de sus recuerdos y conocimientos.

La interminable guerra con los Kree

Con el transcurrir de los milenios, los científicos de la civilización de los Skrulls lograron dominar los vuelos galácticos. La exploración les llevó a encontrar el planeta de los Kree, por entonces seres primitivos que temieron su invasión y se enfrentaron a los recién llegados.

Emilia Clarke como G'iah y Ben Mendelsohn como Talos en Invasión Secreta. Des Willie. © 2023 MARVEL.

Pero tuvo que transcurrir una considerable cantidad de tiempo para que aquellos bárbaros se convirtieran en enemigos reales de los sofisticados Skrulls. Los enfrentamientos se hicieron cada vez más violentos, hasta arrasar los cimientos del pueblo de los alienígenas que cambian de forma. En medio de los combates, crearon una criatura autoconsciente que destruyó la civilización y los redujo a cenizas.

Convertidos en sombras de lo que habían sido, el pueblo alienígena huyó y se dispersó alrededor de la galaxia. Los Kree los declararon enemigos de cualquier cultura por su capacidad innata para el engaño. No obstante, la mayor parte de las acusaciones contra la raza Skull fueron infundadas. Al final del primer gran enfrentamiento entre ambos grupos, su poder fue considerado motivo suficiente para que cualquiera de ellos fuera asesinado.

La Tierra, objetivo esencial de los Skrulls

Milenios después de lo que se considera su primera caída, los Skrulls descubrieron la Tierra por una deformación del espacio y el tiempo. Les sorprendió no solo la fertilidad del planeta, sino también lo simple que les resultaba tomar la forma de los seres humanos corrientes. El pueblo envió un grupo de agentes, que se hicieron pasar por funcionarios de gobierno estadounidense. Todo bajo estricto secreto y con el objetivo de evitar ser descubiertos por los Kree.

Fue entonces cuando su historia de origen se unió a la narración de Los 4 Fantásticos. El contexto de los Skrull se contó en fragmentos dispersos en diferentes cómics y a partir de distintos puntos de vista. Gradualmente, el pueblo de los alienígenas planeó diversas invasiones. Pero cada tentativa se descubrió y se detuvo a tiempo. Por otra parte, sus líderes aprendieron de sus errores y descubrieron cómo utilizar su habilidad para absorber conocimiento. Lo que, al final, desencadenó todos los sucesos narrados en el cómic Secret Invasion, de Michael Bendis, que la serie de Disney+ ha adaptado de manera libre.

