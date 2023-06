Alan Wake II es uno de los grandes juegos que llegará este año. La secuela del icónico Alan Wake arribará a Xbox X|S, PC y PS5 el próximo 17 de octubre, y es un hecho que solo estará disponible como descarga digital. Una decisión que, si bien forma parte de una tendencia cada vez más importante dentro de la industria, ha provocado bastante disgusto entre el público.

Sabiendo que la determinación generaría controversia, desde Remedy Entertainment han salido a dar explicaciones. En una reciente entrevista con Eurogamer, Sam Lake, líder del estudio, y Kyle Rowley, director de Alan Wake II, informaron por qué han optado por prescindir de versiones en formato físico para las plataformas en las que estará disponible.

Los responsables del esperado videojuego indicaron que, pese a que fueron varios los factores que inclinaron la balanza en favor de un estreno 100 % digital, la estrategia les da más tiempo para optimizarlo antes de su lanzamiento.

"Obviamente, como creativos, ir solo por lo digital nos da más tiempo para pulir el juego. Una cantidad significativa de semanas, en realidad. De lo contrario, el juego que va en el disco tiene que ser jugable sin necesitar de un parche. Básicamente, no queríamos lanzar algo de lo que no estuviéramos orgullosos y que no quisiéramos que los jugadores jugaran. Entonces, con suerte, de esta manera podremos brindarles una mejor versión del juego", explicó Rowley.

Lake, por su parte, indicó que tanto Remedy como Epic Games, la editora de Alan Wake II, sintieron que era el momento ideal para abocarse a un lanzamiento que no estuviera atado al formato físico convencional.

Alan Wake II será 100 % digital

Los comentarios de los creadores de Alan Wake II llegan para complementar lo publicado en las FAQ del juego. En la sección de preguntas y respuestas del nuevo título de acción y terror psicológico, sus desarrolladores habían anticipado que el lanzamiento 100 % digital también respondía a una cuestión de costes.

Desde Remedy Entertainment explicaron que no lanzar una versión en formato físico les ayudaba a mantener sus precios. A lo que se sumaba que ofrecer juegos solamente como descargas digitales era una práctica cada vez más común, al punto tal de existir consolas —la Xbox Series S y la PS5 Digital Edition— sin una lectora de discos.

La justificación de los creadores de Alan Wake II tiene lógica. Pero también los obliga a lanzar una propuesta que verdaderamente esté a la altura de las circunstancias. Si el nuevo videojuego de Remedy llega con bugs, o requiere de una descarga adicional ni bien instalado, cualquier intento por legitimar la ausencia de una versión en físico será en vano.

El debate sobre las descargas digitales y el sentido de la propiedad

Está claro que el caso de Alan Wake II no es único ni excepcional. Hemos mencionado que existe una tendencia cada vez mayor en la industria de los videojuegos, que busca prescindir de forma definitiva de las publicaciones en formato físico.

De hecho, algunas franquicias AAA ya llevan algún tiempo "haciendo trampa" con sus versiones en disco. Cuando se lanzó Call of Duty: Modern Warfare 2, por ejemplo, la versión de PS5 incluía solo un archivo de 70 MB con la licencia. El resto del juego, que pesaba más de 100 GB, se descargaba en la consola. Starfield es otro de los grandes juegos que tampoco llegaría en formato físico, al menos no en todas sus versiones.

Un gran punto a favor de las descargas digitales es que puedes comprar un juego, sea Alan Wake II u otro, directamente desde tu PC o consola. Es rápido, es sencillo y, por sobre todas las cosas, es cómodo. Y si resulta más barato, mucho mejor. El problema está en que con el paso de los años los jugadores han perdido el sentido de propiedad sobre los juegos que compran.

Las descargas digitales de videojuegos funcionan dentro de un ecosistema controlado férreamente por las plataformas. Algo que se ve principalmente en el ámbito de las consolas. Entonces, si el día de mañana se les ocurre cerrar las tiendas en línea o los catálogos de determinados modelos de hardware, los usuarios terminan perdiendo acceso a juegos que en teoría compraron, pero que no pueden exportar hacia ninguna parte.

Algo similar a lo que ocurre con los videojuegos que requieren de una conexión permanente a internet, incluso para las campañas individuales. ¿Qué sucede cuando los servidores se caen o se dan de baja? La preocupación de los jugadores tiene justificativo, sin dudas.

Precios de Alan Wake II

En el caso de Alan Wake II, veremos si su lanzamiento digital está a la altura de lo que prometen Remedy y Epic Games. La expectación del público es realmente importante, puesto que han esperado más de una década por esta entrega.

¿Qué sucede con los precios? La versión estándar para PC costará 49,99 dólares/euros y 39,99 libras esterlinas. En tanto que en consolas se conseguirá por 59,99 dólares/euros o 49,99 libras esterlinas.

Por su parte, la Deluxe Edition de Alan Wake II costará 69,99 dólares/euros y 54,99 libras esterlinas en PC. Mientras que en PS5 y Xbox Series X|S estará disponible a cambio de 79,99 dólares/euros o 64,99 libras esterlinas.

