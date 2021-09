Alan Wake es un videojuego que ha cosechado un estatus de culto desde su lanzamiento en Xbox 360 en 2010, y su posterior arribo a PC. La buena noticia para los fanáticos es que se confirmó que el título será relanzado en los próximos meses como una remasterización, gracias al esfuerzo en conjunto de Remedy Entertainment y Epic Games Publishing.

Según el anuncio, el recordado thriller psicológico volverá a la vida remasterizado en 4K. Alan Wake Remastered incluirá el juego base y sus dos expansiones: The Signal y The Writer. Si bien no hay una fecha específica para su lanzamiento, Sam Lake, director creativo de Remedy, indicó que será durante el otoño.

Pero más allá de las mejoras gráficas, un punto realmente importante para destacar es que Alan Wake estará disponible por primera vez en consolas PlayStation. Así, los habituales usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar este gran videojuego, más de 10 años después de su lanzamiento original. La espera valdrá la pena, eso es seguro.

Según explicó Sam Lake, Alan Wake Remastered no modificará la experiencia del juego original. Sí se ha decidido realizar un cambio en el apartado visual general; de hecho, los desarrolladores optaron por actualizar tanto las cinemáticas, como al propio modelo de Alan Wake, el protagonista de esta historia.

'Alan Wake', un clásico que no pasa de moda

Alan Wake nos permite ponernos en la piel del personaje homónimo, un novelista de terror que no encuentra respuesta al bloqueo de escritor. Durante un viaje de vacaciones a Bright Falls, Washington, su esposa desaparece misteriosamente, y el protagonista emprende el desafío de hallarla. Mientras afronta los peligros de la noche, en un principio sus únicas armas son un revólver y una linterna.

Con un gran guión, mucha tensión, la dosis justa de humor, referencias culturales a producciones como El Resplandor y La Dimensión Desconocida, y grandes momentos de acción, el juego de Remedy Entertainment es un clásico que no pasa de moda. Ni hablar de la espectacular banda de sonido, y en especial de la inolvidable canción original Children of the Elder God.

Alan Wake Remastered estará disponible para PC, a través de la Epic Games Store, Xbox One, Xbox Series X|S, y PlayStation 4 y 5.