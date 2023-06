Tras el éxito de Super Mario Bros. La película, comenzaron a llegar rumores de que Illumination Entertainment y Nintendo ya tenían planes para su próxima propuesta para el cine de animación. Según se hacía eco en los distintos medios, un largometraje de la icónica franquicia The Legend of Zelda se encontraría en producción. Hoy, es el propio CEO de Illumination quien responde a los rumores.

Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, ha visto el surgimiento de los rumores a lo largo y ancho de internet. Por esto, durante una entrevista con The Wrap, aprovechó para comentar un poco al respecto. Según comenta, desconoce de dónde surgieron los reportes con respecto a una posible película de The Legend of Zelda. No obstante, asegura que entiende las especulaciones "debido a nuestra exitosa colaboración", refiriéndose a Nintendo, Illumination y Universal.

Aunque Meledrandri niega específicamente los rumores sobre una película de The Legend of Zelda, reconoce que su nueva posición en la junta directiva de Nintendo abre las puertas a varias posibilidades. Entre ellas, la continua colaboración entre ambos gigantes del entretenimiento para trasladar las míticas sagas de la compañía nipona a la gran pantalla.

Mientras tanto, la asociación entre Nintendo, Illumination y Universal —compañía matriz de la segunda—, continúa fortaleciéndose. Además del lanzamiento de Super Mario Bros. La película, también tiene que ver con la apertura de los parques temáticos Super Nintendo World en Japón y California, y un tercero que se encuentra de camino a Orlando para 2025. Esto nos demuestra que la colaboración entre los tres gigantes va por buen camino.

La posible película de The Legend of Zelda sigue siendo nada más que rumores

Los reportes de una posible película de The Legend of Zelda, resultado de la colaboración entre Nintendo e Illumination, llegaron recientemente. Fue Jeff Sneider uno de los primeros en asegurar que ambas compañías se encontrarían en conversaciones para llevar la franquicia a la gran pantalla.

Según Sneider, la noticia proviene de una fuente fiable, y no es la primera vez que el periodista de Collider acierta en una de sus predicciones. Sin embargo, si las palabras del hombre acaban siendo verdad, la película de The Legend of Zelda todavía se encontraría en una etapa demasiado temprana como para confirmar cualquier novedad.

Después de todo, una película de una franquicia tan grande, mítica y de tintes japoneses como siempre lo ha sido The Legend of Zelda no sería un proceso sencillo. Además de crear un guion que se adapte bien a la esencia del videojuego y aporte algo nuevo, Nintendo tendría que elegir una de las muchas líneas cronológicas en las que ocurren los eventos de los títulos.

¿Se centrarían las historias de una película de The Legend of Zelda en adaptar Breath of the Wild y Tears of the Kingdom? ¿O estaría Nintendo dispuesta a crear una nueva rama en la línea temporal, con todo lo que eso conlleva? Además, teniendo en cuenta los tintes más maduros que utiliza esta franquicia, en comparación con Super Mario Bros., es probable que acabe siendo una película para un público ligeramente más maduro y no tan infantil.

