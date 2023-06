Las llamadas spam son una problemática de mucho tiempo en varios países, y lamentablemente parece no tener solución. Sin embargo, en cuestión de semanas quedarán prohibidas en España gracias a la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

De esta forma, las empresas estarán obligadas a cumplir con la legislación, que en su más reciente reforma ha adoptado una férrea postura contra las llamadas spam. La regulación entrará en vigor el viernes 30 de junio, de modo que a partir de julio las personas ya no deberían recibir nuevas comunicaciones de telemarketing indeseadas.

Claro que es muy inocente pensar que las llamadas spam se terminarán de la noche a la mañana. Es probable que la nueva Ley General de Telecomunicaciones española ayude a que haya menos cantidad, al menos en un principio. Pero las empresas que las realizan suelen ser bastante veloces para encontrar formas de saltearse las restricciones.

En España ya existe la Lista Robinson, donde los usuarios pueden registrarse para dejar asentado que no quieren recibir llamadas comerciales no autorizadas. No obstante, es una realidad que muchas compañías no la respetan, por más que se expongan a varios miles de euros en multas. Y uno de los motivos para hacerlo es que los casos suelen resolverse con mucha lentitud. De hecho, existen registros de que se ha demorado más de un año en elevar castigos a los infractores desde que los consumidores radicaron la denuncia.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones apunta a terminar con este inconveniente. Y si bien es improbable que erradique por completo las llamadas spam, sí ofrece un marco legal de mayor protección para el público español.

Qué dice la nueva Ley General de Telecomunicaciones sobre las llamadas spam

Photo by Berkeley Communications on Unsplash

El artículo 66.1 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones hace hincapié en la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios. Así, prohíbe que las empresas realicen llamadas telefónicas no solicitadas con el fin de ofrecer bienes y servicios. Aunque el texto también hace una salvedad importante: si el usuario dio consentimiento previo a una compañía a que le llame por nuevas ofertas o promociones comerciales, la misma quedará eximida de cumplir la legislación.

Esto quiere decir que la regulación que estará en pleno vigor desde julio no tendrá efecto retroactivo sobre las llamadas spam. De modo que si una empresa de telemarketing te está enloqueciendo con llamados, pero tú le diste consentimiento para que lo haga (incluso de forma inadvertida), la ley no cambiará nada.

A continuación pueden leer el artículo completo:

Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:

a) a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial, sin haber prestado su consentimiento previo para ello;

b) a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en la letra anterior y a ser informado de este derecho.

Con el fin de proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, queda prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. No será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y/o usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio operador a efectuar las mismas.»

Más precauciones a considerar

Hay más puntos importantes a tener en cuenta. La nueva ley servirá de poco para detener las llamadas spam si no prestas atención a los términos que aceptas cuando compras un producto o contratas un servicio.

Como es probable que la mayoría de las personas rechace un pedido explícito para recibir comunicaciones comerciales, muchas empresas podrían buscar su consentimiento con métodos alternativos. Por ejemplo, encubriendo la solicitud en las extensas condiciones de uso a las que siempre se les da el ok sin leer previamente. Aquí se abre un debate aparte sobre qué tan legal es esto, ciertamente. No obstante, es un gris que seguramente los telemarketers estén dispuestos a explorar (y explotar).

Otro elemento a considerar es que la nueva Ley General de Telecomunicaciones pone en la mira las llamadas spam generadas desde dentro de España. Si por algún motivo tu número telefónico se encuentra en la base de datos de una empresa radicada en el extranjero, lo más probable es que sigas recibiendo las comunicaciones que provengan desde allí.

Ya veremos cuál es efecto real de la nueva legislación sobre las llamadas spam. Por lo pronto, si aún no estás registrado en la Lista Robinson, es un buen momento para hacerlo. Además, si recibes llamadas o mensajes comerciales desde un número ya conocido, aquí te mostramos cómo bloquearlo tanto en iPhone como en Android.

