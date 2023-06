Harrison Ford vuelve a las pantallas de cine con Indiana Jones 5, también titulada como Indiana Jones y el Dial del Destino. Con esta producción, el actor se despide de uno de sus personajes más icónicos, Indy. Con esta interpretación, junto con la de Han Solo en el universo Star Wars, logró instalarse en el imaginario colectivo como una referencia cinematográfica.

A propósito del próximo estreno de Indiana Jones 5 —el 29 de junio de 2023—, Harrison Ford ha hecho una gira de entrevistas y también ha recibido alguno que otro homenaje, siendo el más simbólico fue el que se produjo en el Festival de Cannes. Luego del visionado de la película, el actor fue reconocido con una ovación y la Palma de Oro de Honor, durante un momento en el que se le vio visiblemente conmovido.

Se trata del fin de un ciclo, como el que en su momento se produjo con su trabajo en la franquicia de Star Wars; en particular, con el personaje de Han Solo. En este punto de su carrera, en el que es una figura prestigiosa, ¿es posible establecer alguna comparación entre ese personaje e Indiana Jones? Lo más probable es que no. Pero los seguidores, cada tanto, se la plantean al actor.

Harrison Ford y una pregunta irritante

sobre Han Solo e Indiana Jones

Durante una entrevista ofrecida a Esquire, el actor comentó cuál es la pregunta más común que recibe por parte de los fanáticos de Star Wars. El actor explicó: "Bueno, por lo general me preguntan: 'Si hubiera una pelea entre Han Solo e Indiana Jones, ¿quién ganaría?' [A lo que responde] ‘¡Yo, idiota!’ No quiero inventar algo así. Entonces, ¿por qué me preguntan esa mierda?’”.

Como con otros tantos actores, no parece muy factible coincidir con Harrison Ford en un café o en un restaurante. Sin embargo, en caso de que llegue a suceder, está claro que esa pregunta no es la mejor al momento de romper el hielo. Ambos personajes, Han Solo e Indiana Jones, han marcado la carrera del intérprete. Primero fue uno que otro. Pero, lo más probable, uno no existiría sin el otro. La incorporación del actor a la franquicia Star Wars fue una apuesta que se produjo cuando aún era un actor poco conocido.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso, encabezando varios títulos de alto nivel. De forma progresiva, el actor se volvió una referencia común, una imagen constante en los afiches promocionales de las películas. El próximo proyecto en el que Harrison Ford aparecerá es Capitan America: New World Order. Esta película es parte del Universo Cinematográfico de Marvel. En ella interpretará al General Thaddeus Ross.

