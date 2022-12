Una de las sorpresas dentro de la industria cinematográfica durante este año fue la incorporación de Harrison Ford al Universo Cinematográfico de Marvel. La noticia sorprendió a propios y extraños. De pronto, uno de los actores más prestigiosos del sector se sumaba a una de las franquicias más exitosas, en términos económicos, del entretenimiento.

A mediados de octubre de este año, distintas fuentes fueron confirmando un rumor que parecía un secreto a voces: Harrison Ford se sumaría al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Para interpretar a quien? Al General Thaddeus Ross, una pieza clave dentro del futuro inmediato de la franquicia, ya que será uno de los nombres propios en Thunderbolts.

Desde hace un tiempo, en el Universo Cinematográfico de Marvel se cuenta con varios de los actores más prestigiosos de la industria. Son figuras que se acercan por razones económicas y, en ocasiones, también por curiosidad u otras razones personales (como la influencia de sus hijos sobre las decisiones). Esto ha enriquecido a la franquicia, que ha visto cómo puede incorporar a intérpretes reconocidos mientras sigue avanzando a través de sus Fases.

El más reciente de ellos es Harrison Ford, quien explicó el porqué de su decisión

El intérprete es uno de los más veteranos de la industria en la actualidad. Una figura de la cultura pop en sí mismo. Este estatus lo ganó a través de su paso por franquicias como La guerra de las galaxias e Indiana Jones. Una parte de la historia contemporánea de la ciencia ficción y del cine de aventura se tiene que contar a partir de esas sagas.

Harrison Ford protagonizó una y fue parte clave de la otra. Mientras hace unos años esas sagas producían millones de dólares, ahora ese poder está en manos del Universo Cinematográfico de Marvel. Una franquicia que estaba necesitando encontrar a un actor para el papel del General Thaddeus Ross, luego del fallecimiento durante este año de William Hurt, el intérprete que tenía el personaje.

En relación con su decisión de sumarse a esta franquicia, Harrison Ford comentó en el podcast The Playlist lo siguiente:

“Mira, he hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algunas de las cosas que no he hecho".