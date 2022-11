La innovación tecnológica en el cine es uno de los temas que suele generar múltiples debates. En particular, cuando esta es utilizada para rejuvenecer a intérpretes o generar, en espacios cerrados, escenografías en las que antes se grababa en exteriores. El resultado, en ocasiones, suele no ser tan satisfactorio o deja en evidencia al estudio encargado de la producción. Puede que por eso el director de Indiana Jones 5, James Mangold, decidió no trabajar con CGI para la grabación de esta película.

Durante el proceso de preproducción y producción, James Mangold estuvo interesado en generar una experiencia cinematográfica realista. Por eso, cuando le consultaban sobre la posibilidad de trabajar sobre fondos prediseñados, el director rechazó la medida desde un primer momento. No es un dato menor porque este tipo de decisiones son las que influyen en la estética final, en la experiencia cinematográfica.

Con base en esta decisión, James Mangold optó por apostar por los efectos especiales más prácticos para Indiana Jones 5. Hay que recordar que esta franquicia es reconocida por el tono de aventura y, en ocasiones, de explosividad. Su personaje, interpretado por Harrison Ford, atraviesa escenarios imposibles para lograr lo que solo él cree posible. Por tanto, lo fácil sería tirar de recursos que simplifiquen algunas cuestiones. Pero no.

James Mangold y los efectos especiales en Indiana Jones 5

En declaraciones dadas a la revista Empire, el director describió parte de este proceso de preproducción. Durante los encuentros con el equipo, de vez en cuando aparecía un comentario al respecto. Pero, para James Mangold, “si alguien sacaba el tema en las primeras reuniones, yo decía: 'nada de volúmenes (pantallas), por favor”. Mucho del cine que se realiza en la actualidad está marcado por fondos verdes sobre los que luego se trabaja.

El rodaje de Indiana Jones 5 se produjo entre EE.UU., Sicilia, Marruecos y Glasgow. ¿Cuál es el fondo de esta decisión? Ser fiel a una tradición cinematográfica. La franquicia comenzó en una industria en el que este tipo de recursos tecnológicos no tenían tanta influencia como ahora, incluso algunos ni existían. Entonces, volver sobre una manera clásica es, también, honrar parte de la historia de este relato.

Parte de los recursos que se utilizaron durante la grabación de Indiana Jones 5 son vehículos, aviones, trenes, caballos y helicópteros para la recreación de las escenas. En palabras del productor, Simon Emanuel, “cada tipo de vehículo y cada país nos permiten escenas a través de las cuales recreamos acontecimientos realmente icónicos y gigantescos”.

Un porcentaje de la historia que contará Indiana Jones 5 tiene que ver con un antiguo agente nazi que se interna en Estados Unidos y consigue un puesto dentro de la NASA. El antagonista de la historia es Voller, quien será interpretado por Mads Mikkelsen. Aunque la película se terminó de grabar en febrero de 2022, no llegará a las salas de cine sino hasta el 30 de junio de 2023.