Disney y Lucasfilm aprovecharon el CCXP 2022 para liberar el primer tráiler de Indiana Jones 5, que sin duda se encuentra entre las películas más esperadas del próximo año. Si bien ya habíamos tenido la oportunidad de ver algunas fotografías desde el set, este avance es el mejor vistazo que hemos tenido hasta la fecha. Nos permite apreciar a los nuevos personajes e incluso a un rejuvenecido Harrison Ford gracias a la magia de los efectos especiales.

Ojo, lo anterior no significa que que el actor aparezca durante todo Indiana Jones 5 en su versión joven. De hecho, parece que solo serán algunas secuencias. No sabemos si son flashbacks hacia el pasado o algún tiempo de magia que le permita... ¿viajar en el tiempo?. En Lucasfilm, y su brazo tecnológico Industrial Light & Magic, seguramente serán capaces de sorprendernos en relación a este tema.

El avance de Indiana Jones 5 sirve, además, para presentar el título definitivo del largometraje: Indiana Jones and the Dial of Destiny. Estamos a la espera, por supuesto, de conocer el nombre oficial en España y Latinoamérica, territorios donde suele variar respecto al norteamericano.

El primer tráiler de Indiana Jones 5 deja en evidencia que la producción, a pesar del paso de los años, sigue respetando aquellos atributos que le han dado identidad a la franquicia desde sus origines. La ambientación, la paleta de colores y hasta el icónico vestuario del famoso aventurero se mantienen intactos.

Evidentemente, el personaje encarnado por Harrison Ford, quien actualmente tiene 78 años, emprenderá un nuevo viaje lleno de aventura y misterios por descubrir. Indiana Jones deja claro que se ha retirado, pero un evento significativo provocará que vuelva a las andadas, a lo que mejor sabe hacer.

Indiana Jones 5, eso sí, no ha quedado exento de polémica. ¿La razón? Sorprendentemente, Steven Spielberg no está liderando el proyecto. Aunque en un principio estaba contemplado para ocupar la dirección, se bajó de este barco en 2020. Si bien mencionaron que todo se debió a complicaciones de agenda, más tarde se supo que surgieron algunas diferencias creativas.

"Probé un par de versiones diferentes con Steven Spielberg y todos tenían algunas cosas buenas pero todos tenían algunas cosas que no funcionaban. Además fue muy difícil que todos los elementos, Steven, Harrison Ford, el guión y Disney, se unieran a la vez. Y no fue así en ningún momento", reconoció el antiguo guionista de Indiana Jones 5, David Koepp, quien abandonó totalmente el filme.

La buena noticia es que Steven Spielberg aceptó mantenerse como productor, pero el puesto de director fue ocupado poco después por James Mangold. Quizá lo recuerdas por su destacado trabajo en Logan y Ford v Ferrari. "Steven me dijo: 'Es una película que es un tráiler de principio a fin, está siempre en movimiento'", relató Mangold en una entrevista con Empire. Sin duda, un buen consejo por parte Spielberg.

El reparto de Indiana Jones 5, por su parte, está conformado por Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe Waller Bridge (Helena), John Rhys-Davies (Sallah Mohammed Faisel el-Kahir), Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones y Mads Mikkelsen. Ojo, con este último, porque tendrá la responsabilidad de interpretar al villano del filme.

Si no surge ningún problema en el camino, Indiana Jones 5 se estrenará exclusivamente en cines el 30 de junio de 2023. Sí, será la última vez que veamos a Harrison Ford en el icónico papel, según lo confirmó él mismo durante la Comic-Con 2022.