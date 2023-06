La Comisión Europea estaría ultimando detalles para poner en marcha una investigación antimonopolio sobre la compra de Figma por parte de Adobe. La adquisición se anunció en septiembre de 2022, a cambio de unos 20.000 millones de dólares, pero su concreción podría verse demorada por las inquietudes de los reguladores europeos.

Según reporta Financial Times, la investigación formal por parte del brazo ejecutivo de la Unión Europea se anunciaría más adelante este año. Incluso se menciona que podría ser de "fase 2"; es decir, de las más detalladas que pueden llevar a cabo las autoridades.

El principal cuestionamiento de la Comisión Europea a la compra de Figma es que Adobe ponga un freno a la innovación e incremente los precios. Por lo pronto, los reguladores no han realizado anuncios oficiales al respecto, aunque no sería extraño que la indagación se concrete. No olvidemos que ya en febrero, Europa había advertido que podría poner el acuerdo bajo la lupa.

Por entonces, la Comisión comentó que, como la transacción no alcanzaba los umbrales de volumen de negocios establecidos por el Reglamento de Fusiones de la UE, no se le notificó sobre la misma. Sin embargo, informó que había aceptado el pedido de 16 países, encabezados por Austria, para realizar la investigación correspondiente. Por ello, indicó que Adobe solo podría completar la compra de Figma si la notificaba formalmente y la sometía a la aprobación de las autoridades.

El informe de Financial Times indica que, según fuentes cercanas al caso, ha crecido la preocupación entre los reguladores europeos de que la compra de Figma sea un intento de Adobe de quitar a un rival de peso de la competencia. Por lo pronto, los detalles de la adquisición aún no se han presentado ante la Comisión Europea. No obstante, los de Shantanu Narayen podrían evitar un escrutinio a fondo si logran demostrar que los temores en torno al acuerdo son infundados.

La Comisión Europea investigaría a fondo la compra de Figma por Adobe

Si los reguladores de la UE confirman la investigación antimonopolio por la compra de Figma, no sería el primer golpe de este tipo contra Adobe. Según se conoció en febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una demanda para bloquear el acuerdo. Las autoridades norteamericanas temerían que la adquisición reduzca las opciones de software para los profesionales del diseño.

Por su parte, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) ya puso en marcha una indagación sobre el acuerdo por $20.000 millones. La noticia se conoció a comienzos de mayo, apenas días después de bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Al igual que sus pares de la UE y Estados Unidos, los reguladores británicos temen que si Figma termina en manos de Adobe, se resienta la diversidad de herramientas de diseño disponibles para los usuarios. Ambas compañías salieron en su momento a criticar duramente la postura inicial de la CMA. Argumentaron, incluso, que impedir la transacción traería consecuencias muy negativas al Reino Unido, como el freno a la innovación y las inversiones del sector tecnológico.

Lo cierto es que en muy pocos días tendríamos novedades relevantes al respecto. Según el anuncio original de la CMA, la decisión de investigar a fondo o no la compra de Figma por Adobe se anunciará el próximo 30 de junio.

