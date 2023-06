Tras Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, un spin-off estrenado en 2019, Dwayne Johnson no volvió a aparecer en algún otro proyecto de la franquicia. Su ausencia supuestamente respondía a problemas con Vin Diesel, actor y productor de la saga. Cuatro años después, y tras el estreno de Fast & Furious 10, el actor declara oficialmente la paz entre ambos.

Dwayne Johnson hizo una declaración pública en la que indicó haber “dejado atrás” cualquier polémica o diferencia personal con Vin Diesel. Esto se produce después de su reaparición en la escena poscréditos de Fast & Furious 10.

En un principio, Fast & Furious 10: Parte 2 o Fast 11, sería el cierre de la saga. Sin embargo, Vin Diesel anunció semanas atrás que se tomó la decisión que el final de la franquicia se haga por medio de una trilogía. Además, están trabajando en más de un spin-off.

Así anunciaba Dwayne Johnson las paces con Vin Diesel tras aparecer en Fast & Furious 10

A través de su perfil de Twitter, Dwayne Johnson publicó un video de cuatro minutos de duración. En este dedica una serie de comentarios positivos hacia la franquicia Fast & Furious y hacia sus integrantes. El más mencionado fue Vin Diesel.

Junto con el video, Dwayne Johnson escribió: “El verano pasado, Vin y yo dejamos todo atrás. Lideraremos con hermandad y determinación, y siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los fanáticos que amamos”. A este mensaje, agregó lo siguiente: “A pesar de nuestras diferencias, hemos sido como hermanos durante años. Cuando estás a cargo de una idea, y piensas en el futuro y en que los planes son aún más grandes que nosotros, estos se convierten en la estrella polar, como suelo decir”.

¿Qué quiere decir Dwayne Johnson con “la estrella polar”? El propio actor lo aclaró, dejando otro guiño a sus seguidores: “La estrella polar es la que siempre me guía. En este caso, esa estrella es la franquicia, los personajes y los fanáticos a los que amamos. Cuando tienes todo eso, no es una decisión difícil [regresar a la narrativa]”.

Esta vuelta no se trata solo de un cameo y su eventual aparición en la siguiente producción. El pasado 1 de junio de 2023, The Hollywood Reporter informó que Dwayne Johnson protagonizará una entrega de la franquicia Fast & Furious que aún no tiene título. Esta podría ser uno de los spin-offs que ya están en desarrollo. Ese es el escenario en relación con esta saga: distintos actores que parecían fuera están regresando y hay múltiples proyectos en marcha.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente