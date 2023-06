Los desarrolladores de Ricochet, el sistema anti-trampas de Call of Duty, siguen incorporando nuevos métodos para detectar e incapacitar a los tramposos. El más reciente —y novedoso— es capaz de generar "alucinaciones" en los usuarios que se están valiendo de trucos para sacar provecho de forma ilegítima en juegos como Modern Warfare II y Warzone.

¿De qué se tratan las alucinaciones en cuestión? Según explicaron los desarrolladores de Ricochet, esta técnica coloca "personajes señuelo" que solo pueden ser vistos por quienes están haciendo trampa. Sí, los tramposos de Call of Duty verán oponentes que, en realidad, no están allí.

Esta herramienta se utilizará para mitigar a tramposos que ya han sido verificados como tales, y para detectar a otros que se encuentran bajo sospecha. "Estos personajes falsos son indetectables para los jugadores legítimos y no pueden afectar su puntería, progreso, estadísticas al final de la partida o experiencia de juego general, pero sirven para desorientar a los tramposos de varias maneras", explicó el equipo de Activision.

Sin dudas, las alucinaciones no solo permitirán que los creadores de Call of Duty se burlen de los tramposos, sino que también ayudarán a que los demás jugadores se deshagan más fácilmente de ellos. Ciertamente, el objetivo final de Ricochet sigue siendo desalentar el uso de trampas —tanto en forma de software como de hardware— para obtener mejores resultados durante una sesión de juego.

Las "alucinaciones" llegan al sistema anti-trampas de Call of Duty

Un jugador real y su "alucinación", esta última solo visible para los tramposos. Foto: Call of Duty.

El modo en que Call of Duty ha abordado las alucinaciones es muy interesante, puesto que no se trata de personajes creados con IA. Los creadores de Ricochet explicaron que estos oponentes imaginarios son, en realidad, clones de otros jugadores reales que están participando de la misma partida. Esto significa que "se ven, se mueven e interactúan" con el mundo del mismo modo que lo hace un jugador real. La diferencia está en que pueden tener una apariencia distinta a la del personaje que están imitando para no despertar sospechas en los tramposos.

De hecho, las alucinaciones generan la misma información que los jugadores reales. Así, al aparecer cerca de un tramposo, provocan una reacción idéntica en los trucos utilizados para hacer trampa, como la activación de aimbots.

Los esfuerzos de Activision por acabar con los tramposos de Call of Duty está permitiendo el surgimiento de herramientas cada vez más curiosas. Recordemos que, previamente, el equipo tras Ricochet desarrolló otros varios métodos para dejar a los embusteros en ridículo. Desde quitarles sus armas, hasta invisibilizar a los jugadores legítimos de la partida para que no puedan matarlos.

Es cierto que, desde su primera implementación, Ricochet ha permitido expulsar de forma permanente a decenas de miles de tramposos. Sin embargo, las medidas de mitigación —como las nuevas alucinaciones— tienen otra finalidad muy importante: recabar información. Al incapacitar a los jugadores que hacen trampa, Activision obtiene datos muy importantes sobre cómo funcionan sus trucos y de qué modo evolucionan los métodos para sacar ventaja de forma ilegítima.

"Los datos que recopilamos a través del análisis de jugadores mitigados mejoran nuestra capacidad para detectar y banear de manera confiable a los jugadores que usan un software de trampa similar", indicaron en el blog de Call of Duty.

