Ahora que la tendencia en una parte de la industria del cine es expandir las franquicias a través de universos narrativos, Star Wars sigue construyendo el suyo. Un viaje por la galaxia que empezó hace muchos años. Una de las próximas en ser contadas es Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson, sobre la que ya se tiene una nueva imagen.

Recordando: esta serie está inspirada en el personaje Ahsoka Tano. Las primeras noticias sobre esta producción se revelaron en 2020, durante el evento Disney Investor Day, cuando la productora anunció que desarrollaría la historia. A diferencia de algunos otros proyectos, que partieron de las adaptaciones live-action para luego tener una serie propia, el camino de Ahsoka ha sido distinto.

Este personaje apareció por primera vez a través de la serie animada Star Wars: The Clone Wars. Luego, se le volvió a ver en Star Wars Rebels. Ahsoka Tano estuvo bajo el manto de Anakin Skywalker (Hayden Christensen), quien luego se convierte en Darth Vader. Tras de una serie de eventos, esa relación se rompe, a la vez que La Fuerza sufre distintas fracturas. En ese contexto, ella se formó como una guerrera independiente.

La nueva imagen de Ahsoka

Más allá de las apariciones en formato animado, el salto al live-action de Ahsoka Tano se produce durante la segunda temporada de The Mandalorian, cuando Din Djarin (Pedro Pascal) se cruza con ella. Fiel a la historia desarrollada hasta el momento, ella sigue viajando y desenvolviéndose de forma independiente. ¿Por qué este antecedente es relevante? Este será el punto de partida para la serie del personaje.

La trama de Ahsoka estará enfocada en un objetivo: que la protagonista dé con el Gran Almirante Thrawn. Esta búsqueda servirá de excusa para explorar parte del pasado del personaje. Lo más probable es que, al igual que otros, termine integrándose más adelante en alguna propuesta más de la franquicia Star Wars. A continuación, compartimos la imagen cedida a Total Film:

Esta serie se enmarca en un momento en el que Disney está explorando múltiples historias en formato televisivo. En este sentido, la producción más reconocida ha sido The Mandalorian, con tres temporadas, y El libro de Boba Fett, que sirvió como una suerte de prefacio de la tercera entrega de The Mandalorian. Lo particular, en el caso de Ahsoka, es que se trata de un personaje que viene precedido por adaptaciones animadas.

¿Qué implica lo anterior? Desde hace un tiempo, el personaje de Rosario Dawson se posicionó en el imaginario de los seguidores de este universo narrativo. Ahsoka se podrá disfrutar a través de Disney+ a partir del próximo 23 de agosto de 2023.

