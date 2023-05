Succession está resultando ser uno de los fenómenos televisivos y culturales más importantes de la década. La producción de HBO ha reunido a legiones de espectadores frente a las pantallas durante sus cuatro temporadas. La historia que comenzó en 2018 fue creciendo hasta posicionarse, en tiempo reciente, como una serie sobre la que muchas personas están hablando; incluso, celebrando. Aunque algunos no tanto. Es el caso de Stephen King.

El prestigioso autor de ciencia ficción, una de las voces más relevantes de la escritura contemporánea, se apoyó en el título de un artículo de The New York Times para referirse a Succession. Al parecer, mientras una parte de los espectadores globales se enfocaba en mirar la serie y seguir a detalle la trama, Stephen King prefirió ver otras propuestas, quizá, leer o, tal vez, escribir.

Así que como James Gunn, Stephen King es una de las personalidades de la industria de la cultura que cada tanto se deja caer por su perfil en Twitter y ofrece algunas palabras sobre producciones o contenidos que esté consumiendo. King ya lo hizo con The Flash, por ejemplo. Succession, que estrenó su último capítulo el pasado domingo 28 de mayo de 2023, también fue objeto de sus comentarios en esa red social.

¿Qué dijo Stephen King sobre Succession?

La historia es así. Luego del final de Succession, con una cuarta temporada celebrada por crítica y espectadores, The New York Times publicó un artículo titulado “‘Succession’ Is Over. Why Did We Care?” (Succesion terminó. ¿Por qué nos importó?). Hasta acá, todo en orden: un texto más dentro de las opciones que se pueden consumir en la red.

Sin embargo, apoyándose en ese titular, Stephen King marcó posición en relación con la serie de HBO. El escritor citó el artículo de The New York Times y agregó la siguiente frase: “Here’s a newsflash for you: A lot of us didn’t”. Traducida al castellano, significa algo así: “Aquí hay una noticia de última hora para usted: muchos de nosotros no lo hicimos”. Es decir, a King no le importó que la producción concluyera.

A partir de este comentario, el tuit del escritor se llenó de respuestas que van en una línea similar en relación con Succession. ¿Esto es un problema? Más que una circunstancia, es un reflejo de las dinámicas que se producen cuando una serie o película alcanza un nivel masivo. Unos y otros tienen opiniones al respecto; algunas coinciden, otras no.

Luego de su estreno en 2018, Succesion comenzó a llamar la atención del público por ofrecer un drama familiar en el que los valores y antivalores de cada personaje tienen un papel esencial dentro del ritmo y el desarrollo de la historia. Estas figuras se enfrentan entre sí con el objetivo de sostener parte de la tradición de la Familia Roy. Pero, también, por distintos intereses personales. Esta serie fue creada por Jesse Armstrong, con la producción de HBO. Las cuatro temporadas están disponibles en HBO Max.

