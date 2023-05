La Guerra de Ucrania ha demostrado en varias oportunidades que es un conflicto bélico donde la tecnología de consumo diario tiene un papel protagónico. Los drones, por ejemplo, se han vuelto cruciales para que las fuerzas armadas ucranianas repelan la invasión de Rusia. En tanto que Starlink alimenta el acceso a internet y las comunicaciones, incluso desde la primera línea de combate. Y ahora nos topamos con que la Steam Deck también tendría un rol crítico, puesto que se la usaría para comandar torretas a distancia.

En los últimos días, comenzaron a aparecer vídeos mostrando cómo el Ejército de Ucrania usaba la Steam Deck como control remoto de su armamento. Las imágenes surgieron a partir de publicaciones de medios ucranianos tanto a través de YouTube como de Facebook. Por lo pronto, se desconoce si se trata de un sistema ya implementado, o si no es más que un experimento.

Según recoge PC Gamer, los primeros indicios del uso de la Steam Deck para controlar torretas a distancia aparecieron a mediados de abril. Por entonces, comenzaron a circular fotografías en las que se veía a la consola portátil de Valve en escenas en las que el Ejército ucraniano estaba desplegando y probando torretas. No obstante, no se apreciaba su uso como control remoto.

Con los vídeos ahora sí se puede ver cómo el dispositivo se conecta al armamento mediante un cable que desemboca en su puerto USB-C. Si bien las imágenes están editadas de un modo en el que las apariciones de la Steam Deck son breves, permiten de todas maneras observar el equipo en acción.

La torreta controlada con la consola de videojuegos se llama Shablya y es desarrollada por la empresa ucraniana Global Dynamics. De acuerdo con sus especificaciones, puede utilizarse con distintos tipos de armamento —lanzagranadas y ametralladoras, por ejemplo—. Además, es capaz de detectar objetos del tamaño de un vehículo hasta a 5 kilómetros de distancia. Incluye un telémetro, así como cámaras "con campo de visión amplio y estrecho" e imágenes térmicas.

La Steam Deck se convierte en un control remoto para las armas del Ejército de Ucrania

La Steam Deck, usada como mando a distancia para controlar torretas del Ejército de Ucrania. Foto: Captura de pantalla.

Lo más curioso de esta situación es que en los vídeos no se explica cómo ni por qué se ha elegido a la Steam Deck para controlar de forma remota las torretas. De hecho, PC Gamer indica que ninguno de los medios de comunicación ucranianos que se hizo eco de las imágenes ha siquiera mencionado el uso de la videoconsola portátil. Fue el público, a través de los comentarios en distintos sitios web, el que identificó al dispositivo de Valve.

En uno de los vídeos, un soldado menciona que al controlar las torretas remotamente es más fácil proteger a sus operadores, quienes se encuentran en la primera línea de combate. Además, permite brindar fuego de cobertura sin convertirse en un objetivo primario.

Uno de los clips permite apreciar cómo los soldados observan a través de la Steam Deck lo que captura la cámara situada en la torreta. Además, se ve cómo se utilizan las palancas de la consola de videojuegos para apuntar el armamento en distintas direcciones.

Con respecto a por qué el Ejército de Ucrania ha elegido la Steam Deck para usarla de control remoto para sus armas, no hay respuesta oficial. Aunque sí existen fuertes especulaciones vinculadas tanto a su precio, como a la capacidad de su software y hardware. "La Steam Deck es bastante perfecta [para esto] cuando lo piensas. Tiene un sistema operativo totalmente nativo, un excelente mando, pantalla táctil, etc. Tiene mucho sentido que se use la Steam Deck, suponiendo que el software [para controlar las torretas] sea compatible con Linux", indicó el investigador Aric Toler.

El experto también explicó que los controles remotos diseñados específicamente para armamentos de este tipo suelen costar fortunas. Por ende, destinar 399 dólares por cada unidad de la versión más económica de la consola para adaptarla a esta peculiar finalidad sería más sensato de lo que muchos podríamos imaginar.

Por lo pronto, Valve no se ha pronunciado con respecto al uso de la Steam Deck para fines bélicos. Aunque no sería raro que los de Gabe Newell no estén muy felices con esta aparición en escena de su dispositivo en plena guerra. No olvidemos que algunas marcas de electrónica de consumo optaron por salir de los mercados involucrados en el conflicto para evitar que sus productos se usen como armas. Uno de los casos más notorios ha sido el de DJI, que dejó de vender sus drones tanto en Ucrania como en Rusia.

La Steam Deck no se vende de forma directa en Ucrania, aunque sí llega al Reino Unido y los países de la Unión Europea. De modo que conseguirla no parece ser algo demasiado complicado para las fuerzas armadas que responden al gobierno de Volodímir Zelenski.

