Si todavía no te has dado una vuelta por las librerías de Disney+, será mejor que te apresures. La compañía del ratón ha comenzado a retirar contenido, incluyendo el de Hulu, y según el reporte inicial del medio Deadline, la purga estaría compuesta por más de 50 series y películas a nivel mundial. Entre ellas, Willow, Big Shot y The Mysterious Benedict Society.

Este movimiento por parte de Disney+ no llega de improvisto. En una reciente llamada de resultados a principios de este mes, Bob Iger, delegado de la compañía, y Christine McCarthy, directora financiera, ya anunciaban lo que estaba por suceder. Dicho contenido deja la plataforma por razones económicas, y es que según comentan, el servicio habría perdido 4 millones de suscriptores durante los primeros tres meses de este 2023.

Además de la pérdida de suscriptores, Disney+ tendrá que pagar un cargo por deterioro del contenido. Esta cifra se situaría entre los 1.500 y los 1.800 millones de dólares, todo a raíz de las eliminaciones de las series y películas. A pesar de ser una cantidad bastante elevada, es una fracción de lo invertido en 2022 para incorporación de las mismas, números que se elevan hasta los 30.000 millones de dólares.

Con esta purga de contenido, Bob Iger espera ahorrar casi 3.000 millones de dólares en este 2023.

La nueva normalidad para las plataformas de streaming

Disney Plus no es la única centrada en reformar los contenidos de su biblioteca. Desde mediados de 2022 plataformas como HBO Max (próximamente Max) también han eliminado grandes cantidades de series y películas, además de renovar su imagen por completo, fusionándose con otros servicios en el proceso.

Otras como AMC y Showtime se han sumado también a esto. Después de todo, existe una sobrepoblación de contenido que no está siendo consumido por los usuarios de estas plataformas. A su vez, los estándares de estas compañías son cada vez más altos, exigiendo grandes cuotas de visualización para poder continuar con la producción de las series y sagas de películas, como fue el caso de 1899 en Netflix.

Contenidos confirmados que dejan Disney Plus en los próximos días

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Contenido de Hulu que deja la plataforma en los próximos días

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Maggie

Dollface

The Hot Zone

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough

Darby and the Dead

The Quest

