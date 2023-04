HBO Max cambia de nombre y ahora solo le conocerás por su apellido. Un lavado de cara que llega, también, de la mano de nuevos precios y planes, así como una integración de los programas de Discovery Plus. Pero, ¿cómo se traducirían todas estas novedades en España?

Sabemos que las estrategias de los servicios de streaming no son iguales en todos los países, por lo que podríamos ver diferencias importantes entre el modelo anunciado en EE.UU. y el que acabaría llegando a Europa. No obstante, lo anunciado en el día de ayer sí deja entrever hacia dónde podría apuntar la estrategia.

¿Cuánto costará Max en España?

Para comenzar, los precios. Hasta ahora, HBO Max se ha ofrecido en España a través de una única modalidad de suscripción con un coste de 8,99 euros. Esta permite acceder a varias personas en simultáneo y visualizar el contenido en 4K, HDR, Dolby Atmos y sin anuncios. Sin embargo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, invita a pensar en que la oferta cambiará más pronto que tarde en España.

En EE.UU. ofrecerán los planes Max Ad-Lite, Max Ad-Free y Max Ultimate, con un precio de 10 dólares, 16 dólares y 20 dólares, respectivamente. Estos se diferencian por la resolución máxima, la publicidad en los contenidos, la disponibilidad de tecnologías como HDR o Dolby Atmos y el acceso prioritario a contenidos de estreno, entre otras cosas.

Max Ad-Lite Max Ad-Free Max Ultimate Precio en EE.UU. 10 dólares 16 dólares 20 dólares Conversión a euros 9,05 euros 14,48 euros 18,10 euros

Por lo tanto, de replicarse la citada estrategia en España, habría que desembolsar alrededor del doble para disfrutar de prestaciones equivalentes o conformarse con un plan inferior al mismo coste que la tarifa actual.

¿Y cuánto costaría cada uno de esos planes en España? Por el momento es una incógnita, pero, si tomamos a Netflix como ejemplo –cuyos planes son ligeramente más costosos en Estados Unidos que en España–, es posible que no se lleve a cabo una conversión 1:1.

Región Plan básico con anuncios de Netflix Plan básico de Netflix Plan estándar de Netflix Plan prémium de Netflix Estados Unidos 6,63 euros 9,48 euros 14,70 euros 18,96 euros España 5,49 euros 7,99 euros 12,99 euros 17,99 euros

¿Se acabará la promoción del 50% de HBO Max?

Cuando HBO Max llegó a España por primera vez, la compañía lanzó una promoción irresistible. Si te suscribías en aquel momento, el servicio pasaba a costarte el 50% de su precio para siempre. Claramente, mientras no te dieras de baja o dejases de pagarlo. Ahora, con la llegada de Max a Europa, se ha puesto en duda la prevalencia de esta oferta.

En caso de que HBO decida mantenerla, los suscriptores actuales del servicio seguirían beneficiándose de una reducción en la cuota mensual. Otra opción es que HBO haga un relanzamiento de esta promoción con Max –así, los nuevos suscriptores también podrían beneficiarse de ella–. No obstante, también existe la posibilidad de que, simplemente, la compañía decida hacer borrón y cuenta nueva, tomando el lavado de cara de su servicio como un nuevo comienzo y eliminando la oferta por completo, tanto para usuarios antiguos como para los nuevos.

¿Alguna palabra oficial por parte de la compañía? Hasta ahora no muchas. En Twitter, la cuenta oficial de HBO Max España asegura que "toda la información sobre precios y promociones" llegará más adelante, cuando se acerque el lanzamiento de Max en nuestro país.

Toda la información sobre precios y promociones se compartirá más cerca del lanzamiento de Max en España 😌 — HBO Max España (@HBOMaxES) April 12, 2023

Qué incluye el catálogo tras la integración de Warner Bros. Discovery con Max

Como hemos comentado, HBO Max y Warner Bros. Discovery han fusionado sus catálogos. De esta forma, nos presentan un menú de opciones mucho más grande y variado que lo visto hasta ahora. Pero, ¿qué tipo de contenido veremos en la plataforma?

Para comenzar, seguiremos viendo los HBO Max Originals. Series como Juego de Tronos y sus futuros spin-off, The Last of Us y la nueva serie de Harry Potter seguirán prevalentes en la plataforma, pero también se abrirá paso el contenido de Discovery+. Si no sabes de qué se trata este servicio, es una plataforma centrada mayormente el género de la no ficción, como documentales y deportes, e incluye un variado catálogo de reality shows.

"Este es nuestro momento, este es nuestro cambio, y todo es posible, especialmente con los activos mediáticos, la propiedad intelectual narrativa y el increíble talento creativo que tenemos aquí en Warner Bros Discovery… esta es nuestra cita con el destino", dijo David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, durante el anuncio de la unificación.

¿Cuándo llegará Max a España?

La pregunta definitiva es: ¿cuándo veremos la llegada de los cambios del servicio en España? Desde la cuenta oficial de HBO Max confirman que el lavado de cara llegará en 2024 a Europa, por lo que todavía tenemos algunos meses para descubrir más información sobre todo lo que está por venir.

Hasta entonces, no podemos saber con certeza cuáles son los planes de la compañía para el país ibérico. Lo que sí sabemos es que HBO Max ha tenido una vida corta, aunque su nueva versión podría ser incluso mejor e incluirá contenido de Discovery+.

Por otra parte, otras regiones como Latinoamérica no han recibido una fecha en concreto, pero, considerando el despliegue de este tipo de servicios, no debería ser mucho más tarde que en el resto del mundo.

También en Hipertextual: